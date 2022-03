El sueño que Joan Sebastian tenía con Salma Hayek si lograba abrir un restaurante

José Manuel Figueroa de 46 años de edad manifestó su preocupación por la casa que Joan Sebastian le heredó en vida a su hijo menor Julián Figueroa, pues el cantante manifestó que la tienen en total abandonó y en ruinas, además de que no se ha cumplido el sueño del desaparecido cantante.

Para quienes no lo saben Joan Sebastian le compró esa enorme casa al padre de la actriz Salma Hayek, incluso José Manuel Figueroa reveló que el sueño de su padre era hacer un restaurant y deseaba que la ahora estrella de Hollywood estuviera presente en la inauguración, pues sería en memoria de él.

"Su idea siempre fue hacer un restauran si más no recuerdo mi papá realmente no se la compró a Salma se la compró a Sammy Hayek que es el padre de Salma y si más no recuerdo en el trato de compra y venta que existió si mi padre lograba el restauran existía la obligación o compromiso de que Salma tenía que estar en la inauguración" dijo el cantante mexicano.

Ahora el programa Despierta América le preguntó a Julián Figueroa que opina sobre lo que dijo su hermano quien aseguró que tanto él como Maribel Guardia eran los dueños, pero el joven dijo que en efecto era el heredero de ese lugar el cual le dio en vida, pero no tiene algún interés por el momento en realizar un restaurante.

Comprenderás que yo ahorita no estoy buscando hacer un proyecto, mi papá me la heredó en vida y se lo agradezco mucho, pero ahorita yo no puedo mover nada ahí, dijo Julián Figueroa, sobre el grandísimo inmueble.

Como era de esperarse las redes reaccionaron pues desde hace rato se ha venido diciendo que hay una pelea entre los hijos de Joan Sebastian por la herencia del artista, la cual ya tiene algunos años en disputa, pues no se ha revelado nada en concreto.

"Que pereza ser famoso y tener que entregar cuentas de cosas que no le debería importar a la gente", "Animo Julián, acuérdate que tienes el cariño de tu mamá y es incondicional, deja al arrogante de José Manuel a, por un lado, y tú sigue haciendo lo tuyo", escriben las redes.

