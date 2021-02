El supuesto acoso que vivió Vicente Fernández de parte de una ex jefa: "vete a bañar, te espero aquí"

En vísperas de su cumpleaños número 81, Don Vicente Fernández fue acusado por varias mujeres por acoso sexual, asimismo una cantante de nombre Lupita Castro aseguró que hace 40 años, cuando ella tenía 17 años de edad, fue abusada sexualmente por "El Charro de Huentitán".

A raíz de estos fuertes señalamientos, cabe recordar una entrevista que el papá de Alejandro Fernández "El Potrillo", tuvo en el 2012 con el show de televisión "Sal y pimienta" de la cadena estadounidense Univisión, donde aseguró que en los inicios de su carrera artística fue acosado por una mujer llamada María de Jesús Chavarín, una ex jefa que tuvo.

Según su relato todo ocurrió por allá en 1963, cuando cantaba en el restaurante El amanecer tapatío en la Ciudad de México. En ese entonces Vicente Fernández tenía 23 años de edad y estaba comprometido con María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida hoy en día como Doña Cuquita.

Vicente Fernández aseguró que al termino de uno de sus show en el restaurante antes mencionado, su jefa María de Jesús Chavarín le hizo una propuesta indecorosa:

Dos años después de haber rechazado a su jefa, fue despedido del restaurante El amanecer tapatío. Poco a poco Vicente Fernández Gómez se fue convirtiendo en uno de los grandes ídolos de la música mexicana. En aquella entrevista para el programa de Univisión, el cantante mencionó que la señora María de Jesús Chavarín asistió a varios de sus conciertos y como una especie de venganza, en una parte de su show el intérprete originario de Huentitán El Alto, estado de Jalisco, México, le pedía a su público que le brindaran un fuerte aplauso a su ex jefa, por haberlo apoyado en los inicios de su carrera musical.

Vicente Fernández resaltó que aunque estaba muy agradecido con ella por todo el apoyo que le dio en sus inicios como cantante, no podía olvidar el supuesto acoso sexual de su parte.

Fue en enero pasado cuando una joven publicó un video en su cuenta de TikTok, donde mostraba imágenes de Don Vicente Fernández tocándole uno de sus senos; esto ocurrió en el 2017 cuando visitó junto a otros familiares el rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. En esa visita pudieron conocer a "El Charro de Huentitán" y al tomarse la foto del recuerdo, el intérprete puso su mano en uno de sus senos. En una entrevista con su ex nuera Mara Patricia Castañeda, Don Chente Fernández aseguró que fue un accidente.

Siempre ha sido mi mayor regalo que el público me quiere tanto, yo sé que el público me conoce y lo que ven en televisión me extraña mucho, me lastima, no me molesta porque yo nunca di lugar a chismes, no fui un santo y todos lo saben, pero nunca me vieron, lo que pasó fue un accidente.