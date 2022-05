El supuesto romance de la actriz mexicana Eiza González con Jason Momoa, protagonista de "Aquaman"

La también cantante se caracteriza por ser hermética con respecto a su vida privada . Otras de sus relaciones han sido con el actor Josh Duhamel, ex pareja sentimental de la cantante Fergie (ex miembro de la banda Black Eyed Peas.

Por su parte, Eiza González , de 32 años de edad y originaria de la Ciudad de México, está triunfando en Hollywood, formando parte de grandes proyectos cinematográficos. En el pasado ha tenido varios romances : con el empresario Pepe Díaz, el actor Liam Hemsworth (ex esposo de Miley Cyrus), con los DJs Cotrona y Calvin Harris, con el actor Timothée Chalamet y otros más.

Jason Momoa y Lisa Bonet se conocieron a mediados del 2005, comenzando una vida juntos. No fue hasta octubre de 2017 cuando contrajeron matrimonio.

Asimismo, contó que lo que hay entre Eiza González y Jason Momoa , "todavía no es algo serio, los dos están muy ocupados, pero se están divirtiendo". Hasta el momento ninguno de los actores ha comentado algo sobre los rumores de una relación amorosa.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.