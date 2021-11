El supuesto romance entre Omar García Harfuch y Ninfa Salinas, hija del fundador de TV Azteca

Hasta el momento Omar García Harfuch y Ninfa Salinas no han comentado sobre los rumores de su noviazgo y boda.

Actualmente, Rodrigo Ripstein es vinculado sentimentalmente con la modelo Paola Saad , ex pareja sentimental de Pepe Bastón , ex vicepresidente del Consejo de Administración de Televisa, hoy esposo de la actriz estadounidense Eva Longoria .

Han surgido los rumores de que Ninfa Salinas Sada , ex Senada de la República y ex Diputada Federal, además de ser hija del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego , f undador de TV Azteca , tiene una relación amorosa con Omar García Harfuch , hijo de la reconocida actriz María Sorté y quien actualmente es el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México , en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

