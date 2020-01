El supuesto romance que tuvo Anahí con Andrés García a los 17 años

Una de las mujeres más respetadas y queridas en la industria del espectáculo sin duda alguna sigue siendo Anahí, quien formó una bella familia a lado del político Manuel Velasco Coello, con quien procreó un hijo y ahora va por el segundo.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de la exRBD, pues hace varios años tuvo serios problemas de salud relacionados con la anorexia, por lo que se refugió con el primer actor, Andrés García, con quien se le relacionó sentimentalmente, pero ambos famosos lo negaron.

Y es que la polémica entre ambos era por la gran diferencia de edad, ya que en ese momento la guapa mujer contaba con 17 años de edad, mientras que el histrión ya tenía 60 años lo que desató la locura ante los medios pues Anahí se refugió en su casa.

Andrés García durante una entrevista/captura de pantalla

Por si fuera poco hace unos años Anahí le mandó un mensaje a su colega donde dio a entender que siempre ha visto al actor como un padre y no como un novio, pues según la exprimera dama, él la ayudó a salir de sus problemas de salud, por lo que está muy agradecida.

"Hoy estoy aquí para hablar de una persona que para mi todos ustedes saben como un papá, pero además de todo eso para mi es un ángel porque en los peores momentos, cuando estaba yo más desubicada en la vida y enferma y cosas que ya todos ustedes saben hubo una persona que siempre se preocupó por mi, que me cuidó que me aconsejó y me guió por el buen camino...", dijo Anahí para un programa.