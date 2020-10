El supuesto triángulo amoroso entre Danna Paola, Sebastián Yatra y Tini Stoessel, del que muchos siguen hablando

Sebastián Yatra y Tini Stoessel anunciaron a sus seguidores en mayo pasado que su relación amorosa había terminado. A través de un comunicado el cantante colombiano comentó: "hola, queríamos contarles que con Tini decidimos terminar la relación, vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón, gracias por darnos tanto cariño. Los queremos mucho".

¿Por qué terminaron su noviazgo Tini Stoessel y Sebastián Yatra?

Fue la pregunta del millón tras darse a conocer que estaba separados. Posteriormente un supuesto triángulo amoroso acaparó los titulares de la prensa de espectáculos, en el que estaba involucrada la cantante y actriz mexicana Danna Paola, a quien muchos señalaron como la causante de esta ruptura amorosa.

Usuarios de Twitter viralizaron un fragmento de un Instagram Live de Danna Paola, donde canta su éxito "Mala fama" donde originalmente dice, "que si me fui con Maluma, no, dicen que Yatra y Ozuna, no, yo duermo sola en mi cama". Pero en su live cambió la letra de la canción y dijo: "que si me fui con Maluma, no, que si con Yatra, con Yatra si me fui".

Cuando el rumor de este supuesto triángulo amoroso se estaba "apagando", la cantante argentina Tini Stoessel publicó este tweet que muchos interpretaron como una clara indirecta para Danna Paola: "ahora ya entiendo su mala fama, pero el que la hace tarde o temprano la paga".

La ex novia de Sebastián Yatra hizo, según, alusión en su publicación a la canción "Mala fama" de la cantante mexicana.

Foto: Instagram @tinistoessel

Hace unos días Danna Paola tuvo un show en el Fashion Fest de Liverpool, en la Ciudad de México, donde habló sobre esta supuesta indirecta de Tini Stoessel y de este triángulo amoroso. En conferencia de prensa la actriz manifestó: "yo la verdad es que… qué te digo, ahora sí que 'Mala Fama', me escudo con mi canción porque es lo mismo de siempre, me van a inventar hasta que si salgo con…ven, ven a tomarte una foto conmigo y salgo con él, hasta con Christopher Uckerman por comentarme una foto en Instagram".

Está bien cool que me quieran ver con alguien, pero creo que es algo muy personal que uno se guarda y lo único que queda privado, pero para nada, la verdad es que con Sebastián, justo ahorita acabamos de lanzar la versión acústica de 'No bailes sola', que acabamos de hacer hace días que me tiene muy feliz.

Danna Paola finalizó este tema diciendo: "yo creo que hay que normalizar la relación entre un chico y una chica, no a fuerza tienen que estar saliendo. Yo respeto muchísimo a Tini, a Karol G, Becky G, a Lali, ahora con Lola y Denisse hice una canción que se llama 'Santería', quitemos un poco eso, no pongamos a favor la pelea entre mujeres en la industria, al contrario, debería haber más entre mujeres para seguirnos posicionando en los charts. Yo creo que se trata de eso, enfocarnos y dejar de hacer chisme".

Anteriormente la actriz de la serie "Élite" en una entrevista para el programa Suelta la Sopa, pidió tanto a los fans de Tini como a los suyos, dejar tanto odio a un lado. "Yo la respeto muchísimo (a Tini Stoessel), me encanta su música, yo creo que justamente es un punto en el que tenemos que respetarnos, aunque no la conozca personalmente ni sea mi amiga, hay un respeto de por medio por el simple hecho de ser mujer, entre mujeres hay que apoyarnos, no debe de haber odio y por favor, entre fandoms no haya odio, el mundo necesita más amor".