Él sustituirá a Paul Stanley en el programa Hoy

Tras la salida del conductor Paul Stanley, del programa Hoy el día primero de septiembre, Paul se despidió entre medio de lágrimas y sentimientos de sus compañeros.



Pero días después de la salida del hijo de Paco Stanley, se dieron a conocer los motivos de la salida del conductor además de darse a conocer el nombre de la persona que lo sustituirá.

���������� Una publicación compartida por José Eduardo Derbez (@jose_eduardo92) el 4 de Sep de 2017 a la(s) 8:11 PDT



Por medio de un medio de comunicación se dio a conocer que la nueva persona que se integra al elenco del programa matutino Hoy será ni más ni menos que José Eduardo Derbez hijo del actor y productor Eugenio Derbez, el joven actor será parte del elenco el cual está conformado por Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Jorge 'Burro Van Rankin', Natalia Téllez, Maca Carriedo y Pedro Prieto.



La noticia sorprendió al público, pero el actor solamente será un invitado especial al programa, aunque no desagradaría verlo por las mañanas.

Una publicación compartida por José Eduardo Derbez (@jose_eduardo92) el 30 de Ago de 2017 a la(s) 8:08 PDT



Por otro lado, cabe recordar que Paul dejo el programa de Hoy para hacerle la competencia al programa de Tv Azteca Enamorándonos.



José Eduardo además de ser actor de telenovelas tiene un negocio propio a lado de su novia la tienda se encuentra en la Ciudad de México, "Estoy abriendo una tienda de renta de vestidos, para fiestas, XV años, de todo un poco, está muy padre, apenas lo abrimos hoy, todavía no hago la inauguración oficial, pero estoy muy contento de abrirlo, lo estoy abriendo junto con mi novia y nos está yendo bastante bien, entonces ahí vamos."

Una princesa �� Una publicación compartida por José Eduardo Derbez (@jose_eduardo92) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 1:00 PDT



TELENOVELAS EN LAS QUE HA PARTICIPADO JOSÉ EDUARDO



-Vino el Amor





-Amores con Trampa







-Que Pobres tan Ricos





-Miss Xv





PAUL STANLEY Y SU NUEVO PROYECTO

El actor menciono que este nuevo proyecto será algo totalmente diferente a lo que ha hecho anteriormente y le parece un proyecto bastante divertido.

“Me parece que todo el cambio es drástico, tener el peso de un programa en tus hombros es estresante, pero es un proyecto que desde que me lo platicaron me divirtió. Lo que más me gusta es que soy yo en el programa, nadie me está imponiendo cosas. Estoy muy agradecido por la vida por dejar dedicarme a lo que hago”, dijo a El Universal.

Nada como saber que tienes una gran familia los voy extrañar @programahoy Una publicación compartida por PAULSTANLEYD (@paulstanleyd) el 1 de Sep de 2017 a la(s) 12:11 PDT



Stanley también menciono que cuenta con el contrato de exclusividad ya que televisa lo ha dejado crecer en el medio artístico y del cual está agradecido.

“Yo crecí en Televisa, en los foros con mi papá, vivo y como de Televisa”, compartió.

La conductora Andrea Legarreta expreso que la despedida de Paul es muy triste pero que seguirá creciendo aún más, manifestó que su compañero es una persona entrañable y exitosa no cabe al parecer la relación de trabajo entre el elenco fue muy buena ya que los conductores con lágrimas en los ojos expresaron su tristeza tras la salida de Stanley. Muchas muestras de cariño le dieron al conductor en su último programa, "Té vamos a extrañar querido Paul Stanley, eres un compañero increíble, talentoso y entrañable. Te amamos. Éxito en lo que viene”, expresó Andrea Legarreta.

Con información Tv Notas/El Universalhttp://www.tvnotas.com.mx/noticias-espectaculos-mexico/te-quedaras-en-shock-al-saber-quien-reemplazara-paul-stanley-en-hoy

