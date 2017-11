El taco de ojo que se echó la cantante Marta Sánchez

Madrid.- Para muchas mujeres un hombre futbolista es un símbolo de sensualidad y hombría, esto de debe a que la mayoría de ellos por su profesión, tienen un régimen de entrenamiento que hace que adopten un cuerpo que causa atracción entre las féminas y, si a esto se le agrega una cara de ensueño, no hay quien no voltee a echarse un taco de ojo.

Esto precisamente es lo que le pasó a la cantante Marta Sánchez y su buen amiga Vicky Martín Berrocal. Marta es ahora una mujer soltera y sin compromiso, así que este tipo de acciones no están de más y cuando se topa con un hombre atractivo e hipnótico no duda en publicarlo en sus redes.

Esta es la que nunca se rinde ❤ @Martisima_SoyYo nos enseñas a nunca rendirnos, nunca bajar los brazos I❤ pic.twitter.com/7mg3dEkXXm — FanMarta Sánchez ARG (@MartaSanchezAR) 10 de noviembre de 2017

Fue justo el pasado domingo en el restaurante del Hotel Intercontinental de Madrid, que ellas se encontraban disfrutando de un “lunch” en compañía también de la hija de la diseñadora y del torero Manuel Díaz "El Cordobés", Alba, misma que se encargó de grabar la reacción que estas amigas tuvieron justo al momento de ver pasar en el lugar al futbolista y entrenador de Real Madrid Zinedine Zidane.

ZZ. Una publicación compartida por zidane (@zidane) el 31 de Jul de 2016 a la(s) 3:12 PDT

2015 with @MANGO_Man. ZZ. Una publicación compartida por zidane (@zidane) el 23 de Dic de 2014 a la(s) 3:01 PST

Se sabe que él no solo despierta pasiones entre los futboleros, también es considerado uno de los hombres más atractivos del mundo del fútbol.

Así la cara de las amigas al pasar el futbolista

En la cuenta de Instagram Vicky publicó un Boomerang en el momento justo que “babean” por el guapo Zidane, de hecho no les da pena que él se entere que hasta lo etiquetaron en la publicación con el texto:

Esto es lo que ocurre cuando un hombre como @ZizouTheManager pasa por tu mesa en el brunch @InterConMadrid @Martisima_SoyYo deja de mirar!!!

Las reacciones no se hicieron esperar y a no más de 24 horas ya había sobrepasado las 200.000 reproducciones entre las dos cuentas y los 15.000 me gustas.

Vraiment heureux de pouvoir aider cette initiative @1001fontaines grâce à @Volvic #showyourforce ZZ. Una publicación compartida por zidane (@zidane) el 12 de Dic de 2015 a la(s) 2:53 PST

Ante esto Marta comentó "Intento no enamorarme de chicos más jóvenes, aunque la cabra tira al monte", bromeaba hace unas semanas en una divertida entrevista concedida al diario El Mundo.Tras poner fin a su relación sentimental con el californiano Casey Ustick el pasado mes de mayo, cuando todavía vivía en la ciudad de Miami, Marta Sánchez parece haberse refugiado en sus seres queridos, ahora vive en Madrid desde hace un par de meses.



Mientras el futbolista presume en sus redes su vida personas en compañía de su pareja.

Ciao Taormina !!! Una publicación compartida por zidane (@zidane) el 17 de Jun de 2017 a la(s) 12:24 PDT