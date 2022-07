El teaser de "In the SOOP: Friendcation", reality show con V de BTS y sus amigos del Wooga Squad

Los cinco integrantes del Wooga Squad protagonizan "In the SOOP: Friendcation", un spin-off del reality show "In the SOOP", una producción de HYBE, que anteriormente estelarizaron las agrupaciones musicales BTS y SEVENTEEN. Este famoso grupo de amigos está conformado por los actores Park Seo Joon, Choi Woo Shik y Park Hyung Sik, y por los cantantes V de BTS y Peakboy.

"In the SOOP: Friendcation" se estrenará el próximo 22 de julio a través del canal de televisión surcoreano JTBC y de la plataforma de streaming Disney+ (hasta el momento se desconoce si estará disponible en Latinoamérica).

Este spin-off con el Wooga Squad tendrá cuatro capítulos y cada uno de estos, estará disponible los viernes a las 9:00 pm (hora estándar de Corea del Sur) por JTBC y dos horas después, en Disney+.

A un par de semanas del estreno de "In the SOOP: Friendcation", fue lanzado el primer teaser de este reality show, que fue filmado durante la pasada temporada de invierno, al parecer en la Isla de Jeju. En las primeras imágenes de esta nueva aventura de Wooga Squad, vemos a Park Hyung Sik, Peakboy, V de BTS, Choi Woo Shik y Park Seo Joon, caminar sobre la nieve mientras se dirigen hacia el mar.

La emoción por haber podido realizado juntos este viaje es más que evidente. "Wow, veo el mar", expresa el también cantante Park Hyung Sik, mientras corre con los brazos abiertos. "Será divertido", expresa otro de los miembros de este famoso grupo de mejores amigos.

Han conseguido reunir a los cinco.

Al final de este teaser, Park Seo Joon, Park Hyung Sik, Peakboy, Choi Woo Shik y Kim Taehyung, posan para una selfie grupal, mientras ríen emocionados por este viaje.

Cabe recordar que la última vez que vimos juntos al Wooga Squad, fue durante la reunión virtual de Choi Woo Shik con sus fans, con motivo del décimo aniversario de su debut como actor y posteriormente, en el MV "Gyopo Hairstyle" de Peakboy.

Por otra parte, Wooga Squad hace referencia a la frase en coreano, "¿somos familia?". Los inicios de este grupo de amigos datan del 2016, cuando V de BTS debutó como actor en el drama histórico "Hwarang: The Poet Warrior Youth", protagonizado por los actores surcoreanos Park Seo Joon y Park Hyung Sik.

Durante las grabaciones de este K-Drama, surgió una muy buena amistad entre ellos. Tiempo después, Park Seo Joon sumó al grupo a sus amigos Choi Woo Shik y Peakboy.