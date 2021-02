El terrible episodio en la vida de Yuri: sufrió abuso cuando tenía solo siete años

La cantante Yuri reveló durante una entrevista haber sido una de las muchas mujeres que en México han sufrido de abuso sexual, esto cuando tenía tan solo siete años de edad.

Los casos de violencia y de violación en México siguen siendo de los crímenes más cometidos y más delicados de tratar, y aunque hoy en día más mujeres han tomado más valor para salir y denunciar a sus abusadores, eso no quiere decir que años atrás la situación no haya sido igual para muchas.

Eso mismo le pasó a Yuri, quien recientemente abrió una herida de su pasado y reveló que cuando tan solo era una niña sufrió de abuso sexual por parte de un hombre adulto.

En el programa Ventaneando, en entrevista con Linet Puente, Yuri reveló que tenía tan siete años cuando ella pasó por lo mismo que muchas mujeres, y hasta niñas sufren: el acoso y el abuso sexual.

La cantante de ‘La maldita primavera’ relató aquel momento de su infancia que pudo ser traumático, y que por poco se convirtió en una tragedia para la familia de la veracruzana.

“Tenía como siete años, mi papá era doctor, y era un consultorio largo, largo, y en la parte de atrás, donde él hacía sus curaciones (…) Yo estaba ahí haciendo unos algodones y metiéndolos a la cosita de alcohol”, dijo. “Recuerdo que había un señor de edad, no viejito pero un señor maduro”.

La cantante mencionó que su padre ya le había advertido de las malas intenciones de muchas personas, por lo que desde pequeña le enseñó a no dejarse tocar ninguna parte de su cuerpo sin su consentimiento.

“Mi papá ya me había dicho, ‘mijita, usted cuando le toquen aquí o le toquen allá abajo, usted no lo permita, eso es sagrado, eso es de usted”.

Esa fue una enseñanza que siguió en ese momento, cuando dicho hombre trató de atraer su atención con dulces para aprovecharse de ella.

“Recuerdo que ese señor empezó como, ‘¿quieres un dulce?’, ‘ay, sí, me gustan los dulces’, ‘ven, niñita, estás muy bonita’”, dijo la cantante, quien señaló que recuerda muy bien la escena. “Yo recuerdo que llevaba un short, me acuerdo perfecto, vestía una camisetita y short verde”.

Yuri explicó que el hombre había tratado de tocarla en las zonas que su padre anteriormente la había dicho que no permitiera. “Él me empezó a tocar aquí, a sobar el seno, y yo me hice así (para atrás), y él se dio cuenta y dijo, ‘no, mi amor, no te estoy haciendo nada’”.

La cantante mencionó que en cuanto sucedió corrió a contarle a su papá, que se encontraba cerca al otro lado del consultorio, algo que por poco llega a una tragedia, pues la impresión le causó que se le elevara el azúcar.

“Él agarró su mano y me tocó en la parte de la vagina, pero yo me hice para atrás y salí corriendo a decírselo a mi papá. Mi papá era diabético, casi se muere porque se le subió el azúcar, y lo golpeó que se le destrozó la cara y se lo llevaron a la cárcel. Ya no sé qué pasó, pero mi papá desde niña me dijo, ‘no te dejes’”.

Yuri confesó también que la enseñanza que sus padres le dejaron de siempre defenderse y de no agachar la cabeza ante los malos tratos le llevó a evitar la violencia por parte de uno de sus exnovios, una persona famosa de quien no quiso revelar su nombre, pero de quien dijo que ella se había enterado de que él tenía la mala fama de golpear a sus parejas.

“Te puedo decir que cuando él me levantó la voz y me hizo así (levantó la mano), en ese momento me salí del restaurante donde yo estaba y le dije, a mí no me toca nadie (…) mis papás siempre me afirmaron 'usted vale con o sin hombre, usted vale, así que ámese, cuídese, no permita que nadie abuse de usted”.

