El terrible secreto que guarda el novio de Ninel Conde

Salió a la luz lo que Ninel Conde tanto temía y era la identidad de su novio con quién lleva varios meses de relación, se trata de Larry Ramos, un hombre que ha tratado de apoyar a la famosa en todo momento debido a los problemas que ha enfrentado en los últimos, el más fuerte el no poder ver a su hijo desde hace tiempo.

Resulta que el programa Chisme No Like, se encargó de revelar el nombre del novio de Ninel Conde, quien se tenía bien guardada la identidad de su pareja, ya que no quiso meterlo del todo al mundo de la farándula, pero Javier Ceriani, encargado de investigar a los famosos de talla nacional e internacional, se dio la tarea de ver quién era la nueva pareja de Ninel Conde.

Larry Ramos es el nombre del novio de Ninel Conde y no solo eso, pues de acuerdo a Chisme No Like el hombre tiene un hijo a quien tiene como no reconocido, esto se debe a fruto de una relación con una venezolana a quien conoció en Miami, lugar donde al parecer Ninel Conde también lo conoció, pero eso no es todo, ya que una prueba de ADN confirmó que él es padre del menor, pero no sé quiere hacer cargo de él, pero eso no es lo peor.

Pareja de Ninel !! Larry Ramos tiene un Hijo de 4 años, no Reconocido en Miami, con una venezolana!! ADN lo confirma!!! Grababa a sus chicas en video y fotos y las compartía con sus amigos vía email!! Fue demandado por su ex socio y perdió!! Ninel abraza a todos estos problemas y más...., dice el mensaje de Chisme No Like.

Según el programa de chisme reveló que Larry Ramos graba a las parejas con las que está, para después compartir con sus amigos dicho material, lo que podría traerle problemas legales a la nueva pareja de Ninel Conde de quien se dice que podría estar esperando a su primer bebé juntos, ya que Ninel Conde compartió una foto junto a su novio donde se les ve dándose un beso en una clínica, además la también actriz dijo que estaba a punto de darle una sorpresa a todos sus fans.

Otra de las cosas que llama la atención sobre el nuevo galán de Ninel Conde, es que todas las parejas con las que ha estado siempre tienen cola que les pisen, por lo que Larry Ramos se une a la lista de los hombres que han tenido problemas serios, por lo que sus fans están un poco decepcionados de ella, ya que quieren que ella lleve una vida más tranquila y que por fin pueda ver a su hijo Emmanuel a quién no puede ver debido a su Giovanni Medina padre del menor y expareja de Ninel Conde no deja que la actriz lo pueda ver.

"Ninel, hasta ahora me pongo al día de lo que está pasando en tu vida. Fuerzas y siempre arrodíllate y ten esa conversación con Jesucristo que es el que nos sana. El es el que nos guía por el camino de la verdad", "Tal como él no conoce su hijo y ella también no conoce su hijo lo quitaron tal para la cual", "No hay nada más hermoso que un hombre te ame y si es guapo mejor", son los comentarios que le mandan a Ninel Conde por lo que se dice de su novio.



Cabe mencionar que hace unas semanas Ninel Conde compartió en sus redes un mensaje de amor en el que le dedicaba su amor entero a Larry Ramos con quién tiene algunas fotos en Instagram, y es que según su novio la ha ayudado olvidar todos los problemas que enfrenta con Giovanni Medina, con quien siempre estuvo en una relación muy complicada, pero al final Ninel Conde le dio vuelta a la página para seguir con su vida, no sin antes luchar por su hijo.

Aunque Ninel Conde no ha hecho ninguna declaración de lo que se dice de Larry Ramos, lanzó un mensaje en sus redes sociales, donde para muchos fue una indirecta para los que juzgan su romance, pues ella siempre defiende todo lo que para ella significa mucho en este caso su novio.

Gracias amor de mi vida por llegar justo cuando mi alma moría de desamor y tristeza. Gracias por estos 6 meses que aunque no ha sido fácil en medio de una pandemia y secuelas de situaciones tóxicas y despecho; siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme. Le doy gracias a Dios por tu vida y por habernos hecho coincidir en esta tierra. Te amo para siempre. Gracias por cuidar de mi y de mi princesa, le escribió Ninel Conde a Larry Ramos.

