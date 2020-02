El terrible y vergonzoso accidente que tuvo Salma Hayek con Eminem

Todo parece indicar que la noche de los Premios Óscar no fue del todo la mejor para Salma Hayek, quien reveló en Instagram que la terminó pasando en un hospital luego de que su mánager y acompañante, Evelyn O'Neill, tuviera un inesperado accidente por el que tuvo que ser atendida de emergencia y ahora hace otra curiosa revelación.

La actriz veracruzana por medio de su cuenta de Instagram relató el embarazoso momento que tuvo con el rapero Eminem antes de subir al escenario para presentar una de las categorías e hizo reír a muchos de sus seguidores.

De acuerdo con Hayek y la historia que cuenta en redes, ella se preparaba para subir al escenario cuando de repente vio al rapero bajar luego de su inesperada presentación y le tomó tanto por sorpresa que por accidente le derramó agua encima, acción por la que se sintió inmediatamente avergonzada.

En estas imágenes podría parecer que Eminem y yo somos mejores amigos, pero lo que realmente sucedió es que mientras el salía del escenario y me preparaba para entrar, me sorprendió tanto verlo que le tiré agua encima. Si examinas la foto, me veo mortificado y él se ve aterrorizado de mí", escribió Salma.