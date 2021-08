Estados Unidos.- Hugh Jackman es uno de los famosos más admirados y populares en el mundo, aunque ha tenido que enfrentar duras batallas, lo cierto es que ha logrado salir adelante y darle la mejor de sus caras a las situaciones más difíciles.

Además de enfrentar cáncer en la piel, en dos ocasiones, fue abandonado por su madre cuando apenas tenía 8 años de edad, sin embargo, el amor y el vínculo es más fuerte, por lo que se han reencontrado y pasado un buen momento juntos a pesar del pasado.

Gracias a su esposa e hijos, se ha formado como un hombre admirable y muy amoroso, motivo por el cual ha decidido reconectar con la mujer que le dio la vida. 52 años tiene el actor con una vida nada fácil, pero buscando vivir lo mejor que este mundo le puede dar.

Fue un momento decisivo en su vida buscar y hablar con su madre, la señora Grace McCneil, pues sabría cuál fue la verdadera razón por la que fue abandonado. A pesar de que no fue nada fácil para él, logró fortalecer el vínculo y compartió en Instagram una de las más tiernas fotografías de su vida, al lado de Grace, su madre.

El tiempo cura las heridas. Hugh Jackman abraza a su madre con cariño, quien lo abandonó de niño

"Ella estuvo en el hospital después de que nací sufriendo de depresión posparto, ella había emigrado de Inglaterra y no había una red de apoyo para ella, además del hecho de que papá estaba en el trabajo todo el día, y te das cuenta de que como padres cometemos errores", contó el reconocido actor de Hollywood en entrevista.

Sobre aquel momento traumático de su vida, el actor reveló durante una entrevista en 2012: "En ese momento, fue difícil. Una de las cosas que más recuerdo es esa horrible sensación de que la gente hablaba de ti y te miraba porque era extraño que tu mamá se fuera. Durante muchos años pensé que no iba a ser para siempre, así que me aferré a eso. Hasta la edad de 12 o 13 años pensé que mamá y papá volverían a estar juntos, darme cuenta de que no iba a suceder fue probablemente el momento más difícil".

Actualmente, Grace y Hugh Jackman mantienen una muy buena relación luego de las batallas que ambos enfrentaron y después de tantos años, tanto es su cariño que posaron juntos recientemente y se les vio muy sonrientes, evidenciando el gran cariño que se tienen.