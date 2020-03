El tierno apodo que da Jimin de BTS a TXT, sus hermanos musicales

Para sorpresa del ARMY de BTS, Jimin realizó hace unos días una transmisión de Naver V Live desde las instalaciones de la agencia Big Hit Entertainment, donde reveló el apodo que les da a sus hermanos musicales de TXT. Mientras ChimChim buscaba un pedazo de papel para anotar algunos títulos de películas, dio a conocer al fandom que se refiere a los chicos de Tomorrow X Together como "los bebés".

Cuando Jimin buscaba un pedazo de papel en el lugar donde se encontraba llevando a cabo el V Live, manifestó causando gran ternura entre el ARMY de BTS:

Creo que todo esto pertenece a los bebés, hay papel, pero creo que es de Yeonjun, no creo que pueda usar esto, no puedo arrancar esto, ya que pertenece a los bebés.

Este fin de semana Yeonjun, integrante de TXT (llamados los hermanos musicales de BTS), llevó a cabo un V Live donde una de sus fans le preguntó sobre el apodo que Jimin les tenía.

He visto mucho a Jimin recientemente en el estudio, estaba trabajando en algo y estaba usando el estudio que yo uso.

모아 분들~

요즘 날씨가 너어어어무 좋아요!

이런 날 모아 분들을 만나야 되는데...

못 봐서 아쉽지만 모아 분들은 아쉬우면 안 되니깐 팬라이브 때 사진 뿌리고 가요~

오늘 하루도 화이팅❤️#연준 #YEONJUN pic.twitter.com/eNdwlFAaY2 — TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members) March 24, 2020

Yeonjun siguió contando, "entré brevemente a buscar mi bolso y Jimin dijo 'lo siento, ¿necesitabas usar este espacio?'. Así que le dije 'no, no, solo estábamos practicando nuestra coreografía. Jimin parece llamarnos 'bebés' mucho, hizo que mi corazón latiera un poco, me hizo darme cuenta de que aunque soy el integrante mayor de nuestro grupo, todavía soy mucho más joven que BTS".

Y para ellos, todavía me veo lindo, entonces, aunque me pareció extraño, también me gustó.

