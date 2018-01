El tierno mensaje de Aracely Arámbula a su hijo Miguel Basteri

Aracely Arámbula se ha caracterizado por ser una actriz con gran talento ya que, a más de uno, nos ha impresionado con sus papeles en la pantalla chica.

Pero no cabe duda que el mejor papel en la vida de la 'Chule' es el de ser mamá y prueba de ello es el gran amor que siente por sus dos pequeños Daniel y Miguel Basteri productos de su relación con el cantante Luis Miguel.

Y aunque los menores ya no son unos bebés su bella madre los consiente y más cuando se trata de su cumpleaños, al que le toco ser apapachado fue a Miguel quien cumplió 11 años motivo por el cual la interprete le dedico un emotivo mensaje en redes sociales.

"Muy feliz cumpleaños mi corazón. Recibiendo el año con la mejor celebración cumpliendo 11 años my bigboy y deseando infinitas bendiciones para ti mi príncipe amado y agradeciendo el increíble amor que llegó a mi vida en 2007 cuando me convertí en mamá gracias Miguel por llenar mis días de Amor y Felicidad a ti y Dany los Amooooo profundamente! #Familytime #happybirthday my #bigboy #waltdisney #magickingdom #pandora Felices 11 Mi corazón Bello te amo más allá de todo!".

Fueron las palabras de la ex de Luis Miguel, y eso no fue todo al parecer la actriz realizo una fiesta de cumpleaños con la temática de la película 'Coco' ya que compartió un video en el cual aparece la invitación con el personaje además de coloridos globos.

Así de grandes lucen los hijos de la actriz

Hay muchos famosos que tratan a toda costa, mantener alejados a sus hijos del ojo público, tanto por privacidad como por seguridad misma.

Una de ellas es la hermosa actriz Aracely Arámbula, una mamá celosa de la imagen ante los medios de espectáculos de sus hijos Daniel y Miguel, fruto de su relación amorosa en su momento, con el cantante Luis Miguel.

A través de sus redes sociales, Aracely Arámbula comparte no solo fotos que ponen sudar a sus miles y miles de seguidores, sino también momentos junto a sus hijos, pero eso sí, cuidando siempre que no se el rostro de sus pequeños.

La actriz decidió compartir con sus seguidores parte del festejo que sus hijos de 10 y 8 años de edad, tuvieron en este Halloween.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la actriz presumió una fotografía junto a Daniel y Miguel, luciendo con una gran sonrisa sus disfraces para noche de brujas.

Pero lo que más llamó la atención, fue lo grande que ya están los hijos de Aracely y Luis Miguel.

Aunque no sabemos si alguno de ellos o ambos, se parecen a su famoso y controvertido papá, por el maquillaje en sus rostros como parte de sus atuendos de Halloween.

Algunos de los comentarios en la publicación al respecto fueron:

“Tus bebés están grandes y divinos IGUAL a ti”, “Dios como pasa el tiempo, que lindos y como crecieron ya”, “Que grande están los amores de usted. Que el señor los bendiga a los tres”, y muchos más.