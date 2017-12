El trabajo que le cambió la vida a Luis Carlos Muñoz

La comedia volvió a TV Azteca hace unas semanas con la telenovela 3 Familias, este proyecto se ha ido posicionando poco a poco en el gusto de los mexicanos y le ha dado la oportunidad a nuevos actores de mostrar su talento.

Tal es el caso de Luis Carlos Muñoz, quien ya había participado en algunos proyectos, pero este es el que lo ha llenado como actor. “Estoy supercontento, tuve un principio de año (2017) muy fuerte, murió mi abuela y mi papá en los primeros seis meses, son trancazos que de repente piensas que no te vas a poder levantar y justo llegó este proyecto que es de comedia y es lo que me levantó de la tristeza en la cual yo estaba. A mi papá le gustaba mucho la comedia, de hecho él no se perdía mi anterior proyecto y estoy seguro que él estuvo ahí para que se diera este proyecto de 3 Familias”, comentó.

“Justo en este momento yo quería comedia, yo buscaba un proyecto donde me divirtiera y me la pasara bien y también creo que la gente en general agradece más la comedia que el drama, el drama lo vivimos diario en nuestras vidas y qué mejor que prender la tele y ver un proyecto donde te puedas reír y pasarla bien, sin pretender nada. Esta telenovela es el primer proyecto que hago en este tono, estoy con puro máster de la comedia, Carlos Espejel, Amaranta Ruiz, Silvia Pasquel, hay muy buenos actores, muy buenos elementos que estoy aprendiendo mucho para no quedarme corto en las escenas”, afirmó.

FREDO

Su personaje en la historia es muy querendón, se considera un don Juan.

“Él es el cuñado del Bela (Ingrid Martz) va a estar en toda la historia, Fredo ha crecido mucho y hay rumor de una segunda temporada y estoy feliz de esto porque podría estar en ella”.

Y lo que viene para su personaje con cosas que le darán un giro a la historia.

“Te puedo adelantar que vienen muchos besos para Fredo, mucho romance. a

Ahorita se van a juntar los universos de las familias porque cada quien está como en su mundo y ya viene la parte donde se juntas las 3 familias y todos los personajes empezamos a jugar entre todos. Vienen capítulo muy cómicos, probablemente viene una boda”, compartió.

AGRADECIDO

Hablando de sus compañeros, indica que todos han sido muy generosos, pero hay una con la que ha tenido mucha confianza.

Luis Carlos. Foto: Cortesía

“Amaranta es uno de los grandes descubrimientos de este año, hacemos de mamá e hijo, realmente tengo una relación con ella como si fuera mi hermana, llego, le comento todo, le platico todo, sabe todos mis problemas, me hace reír, en las escenas las ensayamos antes, ha sido una complicidad exquisita. Con Ingrid, ella ya era muy amiga mía, la amo porque es una actriz tremenda, igual con todos llevo una muy buena relación, el ambiente es muy agradable”, dijo el actor.

PR0YECTOS

“Estoy casteando pero cuando haces novela es complicado, mi prioridad ahorita es 3 Familias y justamente corre el rumor de segunda temporada, no quisiera comprometerme a otro proyecto y que me necesiten. Por otro lado, si se diera otro proyecto lo analizaría porque siempre estoy buscando algo diferente, siempre trato de que un proyecto no se parece a otro”, concluyó.

TRANSMISIÓN

Este proyecto se transmite de lunes a viernes en punto de las 19:30 (hora centro) por Azteca Trece. En él participan Alma Cero, Amaranta Ruiz, Carlos Espejel, Ingrid Martz, Alma Cero, Ulises de la Torre, Rocío García, Juan Ríos Cantú, Silvia Pasquel, entre otros.