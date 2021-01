El traje de baño color piel de Jailyne Ojeda con el que alborota a millones

Jailyne Ojeda de 23 años de edad vuelve a derretir las redes sociales con la belleza que se carga, y es que quiso jugar con sus fans para que adivinaran si tenía traje de baño encima o no pues este era color piel, algo que emocionó a más de uno, pues para hacer la foto más interesante la modelo aparece bañándose en la regadera, causando más revuelo.

La foto de Jailyne Ojeda alcanzó más de 300 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo, donde más que nada los piropos que le mandaron a la modelo fueron la sensación, pues le dicen a la influencer que quieren casarse con ella, a lo que ella toma con mucha gracia, pues no está en los planes de la chica casarse en estos momentos, mucho menos tener una relación.

Regresando con el traje de baño de Jailyne Ojeda, era de dos piezas y la parte de abajo era totalmente color piel, mientras que la parte de arriba era apretadito, incendiando las redes por completo, pues la chica originaria de California, pero de ascendencia mexicana, tiene un cuerpo de diosa, con el que ha deslumbrado a millones de internautas.

"No princesa hermosa te queda hermoso de verdad", "Wow que hermosura mi amor mi sueño es conocerte", "Te mire en la entrevista que te hizo pepe garza y me encanto lo sencilla y tímida que eres nunca cambies y deseo de todo corazón que todos tus sueños se hagan realidad nena eres muy linda e inteligente", le escriben a Jailyne Ojeda en redes sociales.

Recordemos que Jailyne Ojeda se encuentra en estos momentos en Las Maldivas pues al parecer siguió celebrando su cumpleaños con este viaje, pues para la chica no hay lugar más hermoso en la tierra que Las Maldivas, por lo que desearía ir una vez más a dicho lugar, asegurando que el día de su boda elegirá ese paraíso para dar uno de los pasos más importantes de su vida.

En este punto solo llámame chica de la isla. Siempre estoy en todas estas islas diferentes de todo el mundo, pero Maldivas es definitivamente el número uno en mi opinión. Es el lugar más hermoso del mundo, por eso lo estaba guardando para mi viaje de luna de miel (para cuando me case en el futuro), me gusta planificar el futuro. Pero todavía puedo ir a Maldivas para mi luna de miel, ya que hay dos complejos turísticos a los que no fui a propósito para poder ir con mi futuro esposo, escribe Jailyne Ojeda.

Aunque muchos ven a Jailyne Ojeda como una chica que puede llegar a opacar a quien sea, incluso a intimidar, ella demuestra todo lo contrario, pues es muy tímida en especial cuando tiene que hablar en público, pero hay algo que la ayudó demasiado, se trata de los videos que hace en Tik Tok donde es una verdadera estrella.

Para quienes no lo saben Jailyne Ojeda se ha llevado miles de elogios en Tik Tok, pues muestra otra faceta que pocos conocían, la de ser divertida, pues es muy común ver a la modelo imitando a un perro o haciendo movimientos de niña pequeña, el punto es que la mujer de cabello negro lo disfruta bastante.

La belleza absoluta de Jailyne Ojeda/Instagram

Algo que Jailyne Ojeda decretó a finales de 2020 es que desea hacer más proyectos para el mundo de las redes sociales, además de ayudar a más personas, pues la joven siempre se ha mostrado como una mujer agradecida en todos los aspectos, por eso la quieren tanto en Instagram.