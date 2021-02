El traje de baño de pétalos de rosa de Paris Hilton para este San Valentín

Paris Hilton de 39 años de edad dejó en claro que el mes del amor es uno de sus favoritos, en especial el Día de San Valentín, pues la empresaria se toma fotos muy creativas durante esas fechas, como la sesión de fotos que se tomó con un traje de baño hecho de pétalos de rosa, ya que este desató la locura de millones por la figura tan bella que se carga la rubia.

Fue un video que subió Paris Hilton, donde se ve con su traje de baño formado por petalos de rosa el cual fascinó a sus millones de fans, quienes le mandaron mensajes de todo tipo a la socialité quien sigue siendo una de las mujeres más populares de la cultura pop estadounidense desde hace años, esto por sus escándalos del pasado, además de ser amiga de varias celebridades.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Parish es una linda chica blanca, pero creo que necesitas un pequeño favor en tu vida. Y yo soy el indicado. Llámame larry", "Oh, sí, necesitaba esta inspiración para saber qué hacer por mi esposo. Gracias @parishilton", "Siempre vea la belleza, lo positivo y la energía en usted. @Parishilton", "¡¿Sabes que me gusta cómo te ves París, cariño?! Mantenerse bella", le escriben a Paris Hilton en Instagram.

Otra de las cosas por las que Paris Hilton es querida por sus fans y no por su belleza ha sido la manera en que decidió dejar los excesos para dedicarse a las causas altruistas, pues ahora la millonaria rubia se la lleva apoyando a distintas fundaciones para personas necesitadas, pues ahora Paris Hilton es una mujer madura que trata de ayudar a los demás.

Un ejemplo del cambio radical de Paris Hilton sin duda alguna ha sido cuando la empresaria visitó hace unos años la Ciudad de México cuando se vio afectada por los diversos terremotos que ocurrieron, por lo que la guapa rubia acudió a las zonas más afectadas para apoyar a los más necesitados, además ella siempre ha dicho que México es uno de sus lugares preferidos.

Leer más: Britney Spears junto a Paris Hilton protagonizan la primera selfie de la historia

Aunque Paris Hilton no sería lo famosa que es sin escándalos, pues estos son parte de su vida, basta con recordar la vez que uno de sus ex le propuso matrimonio y aunque muchos pensaron que se casaría con Chris Zylka, pero a los pocos meses la también cantante terminó con el actor lo que causó mucha polémica, pues al parecer ella no quería nada en serio.

Leer más: Kimberly Loaiza deja impresionada a Paris Hilton con su maquillaje

Pero ahora la millonaria de nuevo entra a la polémica, pues ya se encuentra estrenando nuevo amor Carter Reum con quien lleva más de un año saliendo, incluso la empresaria compartió hace poco un video donde se le ve festejando un aniversario más a lado del galán quien tiene muy enamorada a la guapa mujer.

¡Feliz aniversario de 14 meses mi amor! Cuando me miras a los ojos, mi corazón se derrite. Nada más existe en mi mente, excepto tú y yo. Cuando me besas el tiempo se detiene. ¡Cada día contigo se siente como un sueño hecho realidad! ¡Te quiero mucho! ¡Como nada que haya sentido o experimentado en toda mi vida! Doy gracias a dios todos los días, le escribió Paris Hilton a su galán.

Cabe mencionar que Paris Hilton sigue de fiesta, pero hoy en día estas son más calmadas, ya que no le gusta ser parte de los tabloides como en su adolescencia, por lo que ahora se mide en cuanto a su diversión, pues cuida demasiado su imagen.