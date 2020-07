El travieso coqueteo del actor mexicano Mauricio Martínez a Ricky Martin

México.- El pasado fin de semana, Ricky Martin volvió a robarse la atención de sus seguidores en Instagram, en donde compartió una fotografía que atrajo al actor mexicano Mauricio Martínez, quien decidió animarse a enviarle un acalorado comentario del que todos están hablando en las redes sociales.

El cantante, intérprete de temas como "Livin' la vida loca" y "La Mordidita" compartió una fotografía en la que se le ve posando frente al espejo en un atuendo muy relajado con la siguiente descripción: "Oye, saluda que no dormimos juntos", ante el cual el mexicano le respondió con un peculiar comentario en el que se lee: "Porque no quieres...", emocionando a los fanáticos de ambos.

Fue el mismo Mauricio quien dio a conocer la conversación a través de las redes sociales con el polémico mensaje: "Alguien tenía que decirlo...", lo cual atrajo las miradas de todos y hasta famosos le contestaron esto, tales como Angélica Vale, Mónica Harte y Gaby Platas, quienes elogiaron su atrevimiento para mostrar interés en Ricky.

Esto hizo que las redes sociales explotaran con tan atrevido comentario, pues parecía que se trataba del inicio de un coqueteo entre ambos de una forma muy abierta y frente a sus fans, pero todo esto quedó ahí, ya que el cantante boricua no reaccionó ni contesto ante el mensaje que le envió Martínez.

Cabe recordar que actualmente el cantante Ricky Martin está casado con el modelo Jwan Yosef, con quien ya tiene un hijo y cría a sus otros pequeños, pero recientemente se ha dado a conocer que la querida pareja LGBT ha estado pasando por una difícil situación amorosa, lo cual aviva las esperanzas de quienes se "derriten" por él.

Los problemas entre Ricky Martin y Jwan Yosef

La relación entre Martin y Yosef ha atravesado por un momento muy complicado, esto luego del nacimiento de su pequeña Lucía. En el programa pro Internet "El Break de las 7", Ricky admitió que fue muy sobreprotector en relación de quien tenía contacto con la bebé, a tal grado que no permitió que Jwan se acercara a ella.

Esto causó una gran crisis de confianza entre la pareja homoparental, pues la situación duró varios meses, lo cual creó muchas diferencias entre ambos. "No dejé que nadie la tocara por meses. Yo tuve problema con mi esposo porque él me decía: 'Déjame cambiarla' y yo le decía que no, yo la voy a cambiar. Es muy diferente, dos papás con dos varones", dijo en la entrevista.

Asimismo, Martin dijo que actuó de esa manera porque aún tiene muy arraigada la figura materna en su personalidad, por lo que piensa que ese es el motivo por el cual es muy sobreprotector con Lucía: "Las figuras maternas las tengo, están aquí (mientras señala hacia sí mismo), mi madre está aquí, mi hermana, mis amigas. Tengo quien me ayuda a criar a mis hijos que es Rosanel y ahora Mónica, que son mujeres maravillosas que están dándole información súper sólida a mis hijos, soy muy afortunado".

Finalmente, el cantante concluyó diciendo logró superar su etapa de instinto maternal fuerte y sobreprotector, por lo que ahora permite que todos convivan con su única hija, ya que es una pequeña que llama mucho la atención y se roba las miradas de todos a donde quiera que vaya, pues imita todo lo que hacen los grandes y eso hace que se gane el cariño de todos.

Por otro lado, el cantante aseguró que a pesar de que ha restringido el acceso a las redes sociales a sus hijos, estos le han demostrado que no es posible que los mantenga bajo control.

