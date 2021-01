El travieso juego de Isabel Madow en traje de baño de doble vista

Isabel Madow de 45 años de edad vuelve a dejar en claro porque es una mujer que se llena de piropos cada día, prueba de ello fue la foto que subió a su Instagram, donde se le ve con un traje de baño al parecer de cristales con los cuales se miraba como una verdadera diosa, pues quien no ha visto las redes sociales de la actriz está hecha un bombón en toda la extensión de la palabra causando reacciones de parte de sus admiradores quienes la siguen desde hace años.

La obsesión de Isabel Madow por subir el vídeo según ella es por qué su traje de baño es de dos vistas es decir con sus manos la artista puede cambiar el diseño dejando a todos impactados, ya que la rubia desde hace tiempo se ha convertido en una de las mujeres más deseadas de la pantalla chica, pues la mujer nacida en la Ciudad de México tiene tremendo cuerpazo.

Otra de las obsesiones de la actriz es que recuperó su esplendoroso cuerpo tras un embarazo el cual hizo que subiera unos kilos de más y aunque en un principio la artista pensó que sería imposible regresar a sus medidas de diosa, le echó todas las ganas del mundo, logrando su objetivo incluso le han dicho que ahora se ve mucho mejor que hace quince años, pues parece que la maternidad la hizo rejuvenecer, incluso sus fans le han dicho que les fascina su manera de pensar, ya que en las entrevistas responde de una manera muy madura.

Con el tremendo cuerpazo que ha logrado Isabel Madow se ha dado el lujo de posar con todo tipo de ropa, sus favoritos sin duda alguna han sido los body, trajes de baño y algunos bralettes de encaje los cuales se le ven como una veinteañera, por si fuera poco el rostro de Isabel Madow luce intacto, pues contrario a otras famosas ella ha preferido que su cara se vea igual de natural que siempre pues no quiere lucir irreconocible algo que es digno de admirar pues ella quiere ser una mujer natural en todos los aspectos, dando cátedra a las mujeres que deben quererse como son.

Ya sé que hace dos días subi un post con este bikini y no me gusta repetirlos, pero estoy obsesionada con estos bikinis de dos caras #obsessed #bikini que color les gusta más? Cuéntenme los leo Muack #me #justme cuéntenme cómo va su domingo? los leo siempre leo todos sus comentarios gracias por su amor, escribió Isabel Madow.

De toda la parte del cuerpo de Isabel Madow sus fans le han dicho que lo que más resalta en la foto es su cintura, pues se ve que su abdomen es totalmente plano, es más a simple vista los músculos de la actriz son visibles, pues le da duro a las abdominales, ya que no quiere perder ese atractivo que vuelve loco a quien seas además lo tonificado de su piel impacta a cualquiera, por lo que le piden que pase la receta para verse así.

Ahora vayamos a los looks de Isabel Madow, si hablamos de su cabellera podemos decir que desde hace varios años hemos visto a la actriz con ese tono rubio el cual se le mira muy bien, a pesar de que hace algunos años Isabel Madow tenía su cabellera demasiado larga, ella le dijo adiós a su melena para usar un corte más novedoso al estilo Ángela Aguilar y vaya que se le bien a la modelo que casi siempre se toma selfies para que sus fans admiren su belleza.

Isabel Madow también ha sido comparada con la misma Marilyn Monroe, es decir muchos han dicho que el físico de Isabel Madow es muy parecido al de la actriz estadounidense, incluso la mexicana ha realizado algunos tributos en sesiones de fotos donde se le ve impresionante al tremendo mujerón quien cada vez sube contenido donde se le ve muy guapa con o sin maquillaje ella revienta las redes sociales.

A pesar de haber aparecido en múltiples portadas de la revista Playboy, los fans de Isabel Madow le han dicho la razón, por la cual no abre un only fans como otras mujeres del medio del espectáculo que lo están haciendo, pues al parecer esto les ha dejado ganancias, por lo que le han dicho a Isabel Madow que haga lo mismo y le saque provecho a la belleza de su cuerpo.

Isabel Madow también es recordada por su participación en el reality show, Big Borther México, donde la rubia era una de las más populares de la casa y más cuando se le vinculó con el actor Jose Luis Reséndez con quién empezó un pequeño noviazgo el cual dio mucho de que hablar hace varios años, aunque las cosas no iban del todo en serio.