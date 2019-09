El triangulo amoroso entre Yolanda Andrade, Cristian y Verónica Castro

Fue a principios de los noventa cuando se estrenó en la pantalla chica la telenovela Las secretas intenciones, protagonizada por Yolanda Andrade y Cristian Castro, quienes derrochaban pasiones en sus escenas.

Pero nadie se imaginó que el cantante y la actriz terminarían siendo novios cuando trabajaban en el proyecto, incluso la conductora dijo hace varios años para el programa Ventaneando que fue con Cristian con quien tuvo su primer encuentro intimo desatando la locura.

Claro que lo dije aparte no la perdí o sea yo la done o sea todo mundo la hemos cagado gracias a la vida estaba muy chiquita di que me acuerdo..., dijo Yolanda Andrade.