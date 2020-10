El triste adiós de Yolanda Andrade para su medio hermano Rolando

La actriz mexicana Yolanda Andrade se despidió de su medio hermano Rolando Andrade que fue encontrado sin vida en la que una vez fue su casa en Culiacán, Sinaloa, Mexico. Fue a través de una publicación en Instagram que la conductora de Montse y Joe publicó una fotografía donde aparece al lado de su hermano.

Extiende tu alas y preparate para volar, es lo que se puede leer en el post, en otro pone la imagen de una veladora encendida, la cual significa que los fallecidos tenga luz en el camino que vayan a recorrer ahora.

El día de ayer se dio a conocer que Rolando Andrade, de 39 años de edad medio hermano de Yolanda fue encontrado sin vida, presentaba un impacto de bala en el pecho, el cadáver de Rolando fue localizado en una de las habitaciones de la residencia que pertenecía al finado padre de Yolanda Andrade, ubicada por el bulevar Eldorado, entre las avenidas Dr. Mora y Álamos de la colonia Campiña, de Culiacán, Sinaloa, México.

Policías de esa zona inmediatamente acudieron al lugar en donde hallaron en una de las recámaras del segundo piso a Rolando tendido en el piso y con una herida de bala a la altura del pecho. Además, junto al cuerpo estaba tirada una pistola de calibre .380

Autoridades policiacas confirmaron el fallecimiento de Rolando y aseguraron la casa y dieron parte a personal de la Fiscalía General de Justicia para que ellos llevaran a cabo las diligencias.

Después del reporte y confirmación del fallecimiento llegaron agentes de Investigación y peritos, quienes rápidamente empezaron con los trabajos de campo que se extendieron por alrededor de dos horas. Todo se manejó de manera hermética por parte de familiares que entraban y salían por la puerta principal sin dar detalles.

El cuerpo fue retirado del sitio y llevado al Servicio Médico Forense para la autopsia reglamentaria.

Se desconocía si se trataba de un asesinato doloso o un suicidio, sin embargo, horas más tarde se filtró la información de que Rolando Hernán había atentado contra su vida.

Por su parte Marilé Andrade, hermana de Yolanda informó en un programa de televisión que su hermana y ella no tenían relación alguna con Rolando y que hubo una confusión ya que en un momento se pensó que era el hermano de Yolanda que también se llama Rolando quien había fallecido, pero Rolando Hernán era solo medio hermano de ambas y tenían nula comunicación con el ahora fallecido.

La verdad es que sí me gustaría aclarar que es medio hermano, que lamentamos muchísimo la pérdida, nuestras condolencias a su familia, obviamente esto es una noticia que impacta a todos; sin embargo, aclarar que nosotros no teníamos relación con este muchacho, yo creo que yo lo vi dos veces en mi vida, entonces no teníamos una relación cercana para nada, de cualquier manera, nuestras condolencias para su familia, es medio hermano, explicó Marilé.