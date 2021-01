El triste final de Blanca Vicuña, la primogénita de la modelo argentina Pampita

¿Cómo se sobrelleva el dolor por la muerte de un hijo? Solo los padres que han pasado por estos dolorosos momentos podrían responderlo. Hace unos años la bella modelo argentina Ana Carolina Ardohain, mejor conocida como Pampita, recibió un duro golpe de la vida. Su hija Blanca Vicuña murió a sus añitos de edad por una una neumonía hemorrágica que no se pudo controlar.

Fruto de su relación amorosa con el actor chileno Benjamín Vicuña, la también actriz y conductora de televisión, tuvo a sus hijos Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. En el 2012 la modelo argentina viajó junto a su familia a la Riviera Maya (situada en la costa del mar Caribe, en el estado de Quintana Roo, México).

Al regresar a su entonces hogar en la ciudad de Santiago de Chile, su hija Blanca tuvo que ser hospitalizada ante un supuesto resfriado, sin embargo la salud de la pequeña se complicó y debió ser inducida a un coma y conectada a una máquina ECMO, una técnica extracorpórea para proporcionar soporte cardíaco y respiratorio a pacientes cuyos pulmones y corazón, están gravemente dañados y no pueden desarrollar su función normal. Al parecer sus problemas de salud surgieron luego de que una bacteria se alojara en su cuerpo.

Luego de nueve días internada en la Clínica Las Condes en la capital chilena, la primogénita de Pampita sufrió un derrame cerebral y murió la mañana del 8 de septiembre de 2012.

"Blanquita hermosa, llena de magia, cierro mis ojos y escucho tu risa contagiosa", expresó Pampita en un post que compartió en su feed de Instagram en septiembre pasado, al cumplirse ocho años del fallecimiento de su hija.

Te veo bailando y girando con esos ojitos negros llenos de luz, tu pelo largo al viento y esa cara llena de alegría, ahora la que me abraza en las noches sos vos. Blanca, hijita amada, siempre en mi ❤️

La primogénita de Pampita murió hace más de ochos años. Foto: Instagram @pampitaoficial

El actor chileno Benjamín Vicuña publicó en abril pasado en sus redes sociales, en medio de la pandemia del Covid-19, un desgarrador mensaje acompañado de una linda fotografía de su hija Blanca. "Hoy el mundo entero está luchando contra un virus del que sabemos poco, pero nos dicen que la principal arma para frenarlo es quedarnos en casa. Sinceramente es algo difícil para todos, pero no se compara a la impotencia de no poder salvar a los que amas, a perder a un ser querido".

El 8 de septiembre de 2012 mi hija Blanca, muere tras batallar contra una bacteria desconocida. Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada, mi peor enemigo no tenía identidad, no se pudo prever ni acusar a nadie. 'Está en el aire, es el destino, la vida', todos daríamos nuestra vida por un hijo. Obviamente pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo hace casi 8 años".

Foto: Instagram @benjavicunamori

El pasado 17 de enero Pampita celebró su cumpleaños número 43, además ese mismo día compartió con sus miles de seguidores la feliz noticia de su nuevo embarazo, fruto de su matrimonio con el empresario gastronómico Roberto García Moritán. Contrajeron matrimonio el 11 de octubre de 2019; la ceremonia se llevó a cabo en el Palacio Sans Souci de Victoria, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Ana Carolina Ardohain tendrá una niña, siendo su primera hija en común con Roberto García Moritán. "Amor mío, Dios nos mandó el regalo que soñábamos, ella ya nos tiene locos de amor", expresó la modelo en sus redes sociales junto a un video con la revelación del sexo del bebé.