El triste mensaje de Deolane Bezerra, esposa del cantante MC Kevin quien murió al caer de un balcón

Deolane Bezerra compartió un mensaje en sus redes sociales en memoria de su esposo el cantante brasileño MC Kevin, quien murió tras caer de un balcón del quinto piso de un hotel en Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, Brasil. Cabe mencionar que dos semanas antes de este terrible accidente, se habían casado en una ceremonia que se llevó a cabo en Tulum, estado de Quintana Roo, México.

Junto a una fotografía de aquel día especial en el cual ambos contrajeron matrimonio, la viuda de MC Kevin manifestó: "y en aquel día hablaste en mi oído 'la vida es ahora hasta que la muerte nos separe'".

Así como nos separamos, no éramos ni para nada ni para nadie, ser feliz fue nuestro objetivo, cómo nos reíamos de la crítica.

Deolane Bezerra se preguntó cómo habían vivido todo tan rápido, "acariciamos todo, teníamos que apurarnos para ser felices, su destino estaba colocado".

Asimismo dejó a sus seguidores con un nudo en la garganta al pedirle a su esposo que no la dejara. "Siempre fue tan increíble, vuelve a aparecer, me desperté, no me dejes, esperé 33 años para ser feliz ¿y me abandonas? No es justo mi amor".

De acuerdo con una de las investigaciones sobre la muerte del cantante MC Kevin, las cuales fueron dadas a conocer por el diario brasileño O Globo, el cantante de 23 años de edad y su amigo Victor Elias Fontenelle, conocieron en la playa a Bianca Dominguez. Posteriormente los tres se dirigieron a la habitación 502 del hotel, donde tuvieron relaciones sexuales.

Posteriormente MC Kevin temiendo que llegara su esposa Deolane Bezerra, quien estaba en otra habitación del hotel, habría intentado saltar al balcón de la habitación de abajo, sin embargo, terminó precipitándose al vacío. Cayó desde una altura de al menos 18 metros, cerca de la piscina.

Fue auxiliado por personal del cuartel de Bomberos del barrio; fue trasladado al Hospital Municipal Miguel Couto de Gávea, pero lamentablemente perdió la vida.