El conmovedor mensaje de la madre de Selena Gomez

Tras el anuncio que hizo la cantante Selena Gomez a través de un mensaje en su Instagram el cual se realizó el pasado verano un trasplante de riñón para prevenir problemas de salud debido a la enfermedad de Lupus que padece la intérprete de "Bad Liar" la cual a enfrentado de la manera más valiente junto con su amiga Francia Raisa quien le dono el órgano a la cantante el cual ocupaba tanto para sobrevivir.

Durante todo el proceso preocupante la madre de la cantante Mady Teefy vivió momentos de angustia ya que vivía angustiada y llena de impotencia como cualquier otra madre durante la batalla de la cantante.

This picture is one of the most breathtaking images that will live with me forever. For all those moments of not knowing if we were going up or going down, I can always come back to this picture and know we can always make it back up. As a mother I was helpless, scared and all I could do was pray for both of them, Francia's beautiful family. I am pretty sure I am banned from that hospital. Mama Bear was in high gear. Selena gained a kidney, I was able to keep my little girl, but I also gained another daughter....thank you to everyone who was there for Sel, Francia and our families. We survived from all the love, prayers and God. Una publicación compartida por Kicked to the Curb Productions (@kicked2thecurbproductions) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 6:13 PDT

Teefy público un bello mensaje dedicado a Selena Gomez mostrándole su amor y apoyo como cualquier otra madre en todo momento, recordemos que esta situación tuvo un final feliz en donde Mandy relato el desgarrador momento que enfrento su famosa hija.

When you need a nap during meet n greets. Wish that was a real thing but that's why I adore my littles. I hope I could make a few of you smile today. Thank you again @coach I can't believe my bag is finally out. Or that I even designed a bag?! Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 4:24 PDT

"Como madre, me sentía frustrada muy asustada, porque la única contribución que podía hacer era rezar por las dos y por la bella familia de Francia. Estoy convencida de que me habrán vetado de ese hospital, porque como mamá estuve muy alterada en todo momento. Selena ha ganado un riñón y yo he podido asegurarme de que mi hija está a salvo, pero en el camino también me he llevado una nueva hija" escribió la madre de Selena Gomez en su cuenta de Instagram.

La madre de Selena además concluyo su bello mensaje con las gracias a todos a aquellos que estuvieron al pendiente de la cantante, así como amigos y familiares desde hace casi un año a la cantante se le había diagnosticado Lupus.

@instylemagazine Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez) el 3 de Ago de 2017 a la(s) 3:11 PDT

"Muchas gracias a todos los que han estado ahí para Sel, para Francia y para nuestras familias. Hemos sobrevivido por todo el amor y las oraciones que nos han transmitido y por supuesto también por Dios "añadió Mandy.

SELENA Y THE WEEKND

Selena Gomez y The Weeknd han dado un paso muy importante en su relación. La pareja ha decidido comenzar un proyecto de vida conjuto en un lujoso apartamento en Nueva York.

Según explica Entertainment Tonight, los cantantes han alquilado una casa en Greenwich Village para compartir los meses de rodaje de Selena en Nueva York a las órdenes de Woody Allen. Gomez y The Weeknd pagarán al mes unos 16 mil dólares por este apartamento.

Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez) el 1 de May de 2017 a la(s) 8:32 PDT

"Ambos son muy simpáticos con todos sus vecinos, parecen muy felices con su nuevo compromiso", explica una fuente al medio norteamericano. Esta mudanza silencia aún más a aquellos que veían un interés comercial en la relación.

Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 12:09 PDT

Aún así, esta no es la primera vez que Selena Gomez vive con una de sus parejas pues con Justin Bieber se mudó a los pocos meses de comenzar su relación. El propio Bieber explicó cómo había vivido esta etapa en una entrevista concedida en 2015 a Elle: "Me mudé con mi novia cuando tenía 18 años. Empezamos una vida juntos. Era como un tipo de matrimonio. Vivir con una chica puede ser mucho a esa edad pero estábamos muy enamorados. No había nada que importara, estábamos juntos en todo".

