El triste mensaje que Carmen Salinas publicó tres días ante de su derrame cerebral y quedar en coma

"Todos coinciden que el derrame causó daños irreversibles, la función más importante, el despertar, el que tome conciencia, es la más dañada, ya no va a despertar, es lo que nos están informando".

Jorge Nieto, ahijado de Carmen Salinas, informó a través de una entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, que la hipertensión que doña Carmelita padece desde hace años, causó el derrame cerebral y de acuerdo con la opinión de tres neurólogos, no despertará del coma .

Carmen Salinas, ex Diputada Federal del PRI y productora de la obra "Aventurera", publicó en su perfil de Instagram una enternecedora fotografía junto a su hijo Pedrito, expresando su tristeza y molestia a la vez, ya que mientras los cementerios estaban cerrados, los antros de la CDMX operaban de manera normal.

Tres días antes de sufrir un derrame cerebral y quedar en coma , la actriz mexicana Carmen Salinas publicó un triste mensaje en su cuenta de Instagram . El pasado 7 de noviembre se conmemoró el natalicio de su hijo Pedro Plascencia Salinas y debido a las restricciones en la Ciudad de México, por la pandemia del Covid-19 , no pudo ir al cementerio a llevar flores a su tumba.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

