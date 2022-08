El ultimátum de Andrés García a Roberto Palazuelos: "te defiendes o te meto un balazo en los hue..."

Tan buenos amigos eran, que Andrés García tenía pensado incluir en su testamento a Roberto Palazuelos, sin embargo, unas supuestas amenazas que hizo el actor y empresario mexicano, en contra del veterano histrión de origen dominicano y su familia, "fracturaron" la amistad que tenían.

Supuestamente, Roberto Palazuelos se comunicó con Andrés López Portillo, hijo de su esposa Margarita, para decirle, entre varias cosas, que se encargaría de destruir y dejar en la calle a Andrés García, quien fuera uno de los más aclamados galanes del cine mexicano. Ante esto, el protagonista de películas como "Pedro Navaja", retó al llamado "diamante negro", a un duelo a balazos en una conocida plaza en Acapulco, estado de Guerrero, México, para "quitarle lo hocicón".

"Robertito, culer... Palazuelos, te invito el 15 de septiembre, si tienes pantalones, vente a la Plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de balazos como los hombres", manifestó Andrés García en una entrevista para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión.

En un encuentro con varios reporteros de espectáculos, Roberto Palazuelos manifestó que no estaban en el viejo oeste para tener un duelo con Andrés García. "Por favor, tú crees que un señor como yo, padre de familia, abogado, empresario, ¿se va a meter en una situación así?".

En una reciente entrevista para el programa de televisión antes mencionado, Andrés García le envió un ultimátum a Roberto Palazuelos: o le dice las cosas en su cara o le meterá un balazo en sus partes nobles.

"A mí no me gusta hablar mal de nadie si no está presente para decírselo en su jeta, como hace él. Él llamó al hijo de Margarita, llamó a Margarita para decirles que me iba a deshacer y que me iba a destruir, no se lo dijo a los medios, no me lo dijo a mí, amenazando a la familia".

El actor de cine, teatro y televisión, volvió a retar a Roberto Palazuelos a un duelo a balazos. "Cuando quieras, ya te lo dije una vez y tú te rajaste, nos partimos la madre en la Plaza del Carmenere y saliste con la mariconería de decirles a los periodistas que: 'no estamos en la época de los duelos del oste', pues yo la puedo revivir, cabrón, o te defiendes o te meto un pinche balazo en los huevos".