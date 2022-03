El venezolano Galimusica canta sobre el amor limpio y puro, en su nuevo sencillo "Avión de papel"

No dejen de hacer lo que les gusta y recuerden que un día perdido, significa atrasar el éxito.

En su camino en busca de lograr ese sueño, llegó a enfrentar discriminación por su apariencia física . Al tener sobrepeso, varias puertas le fueron cerradas . Sin embargo, con valentía asumió el reto de hacer cambios radicales en su estilo de vida, no solo por cumplir su más grande sueño, sino por salud física y mental.

El cantante venezolano Galimusica basa su propuesta musical en canciones que cambian vidas por completo, ya sea por un ritmo que no sale de la cabeza o por letras tan profundas que abrazan el alma. Ante esto, presenta su nuevo sencillo "Avión de papel" , la cual hará recordar a toda persona que la escuche, ese amor limpio y puro que se siente por alguien, con una gran conectividad emocional.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.