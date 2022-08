El venezolano Robbie Meza crea una gran fiesta Electro Latino, junto a María Becerra y Zion & Lennox

Desde la primera sesión, ya tenían una idea tan fuerte que al mostrársela a Zion, no dudo en grabarla. "Luego de que Zion & Lennox grabaron la canción, lograron un junte increíble con Maria Becerra. En mi caso me siento privilegiado, porque tuve la oportunidad de grabar y trabajar con ellos de principio a fin. Adicionalmente, pude aparecer en el video, con lo cual estoy muy agradecido con ellos por hacerme parte de este lanzamiento", manifestó Robbie Meza.

Ha tenido la oportunidad de trabajar con diversos artistas, como Mau y Ricky, "actualmente soy su director musical y me encuentro de gira con ellos. Su ética de trabajo y humildad me dejan enseñanzas para implementar en mi proyecto y carrera". En México, ha colaborado con Matisse en su primera canción con Camilo; también en sesiones con Reik.

Robbie Meza está convencido de que la música puede cambiar vidas, "y es algo raro como cada canción puede llegarle a la gente de diferentes maneras. No importa si es triste, feliz, rápida o lenta. Si te identificas con una canción formará parte de tu vida y cada vez que la escuches te transportara a una realidad distinta".

Pronto su interés en la producción musical lo llevó a componer y a producir maquetas con el dúo, dando como resultado varios temas que no tardaron en estar en el top uno de popularidad en su país.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.