El venezolano Xuxo pone sabor al verano con "Agüita fresca", canción tropical y sonidos afrocaribeños

Asimismo, compartió detalles de sus próximos proyectos : "viene un tema llamado 'Tócale' junto a grandes artistas venezolanos, como Sixto Rein, Omar Acedo, Many Beat, Jimmix (productores de Zion, Farruko y Danny Ocean), además de Okaa y Fei. También viene 'Retrovisor', junto a Omar Acedo. Solo quiero seguir creciendo como artista y que la gente conozca quién es Xuxo".

Este sencillo, que fusiona a la perfección el género tropical con sonidos afrocaribeños, muestra la versatilidad del reconocido artista a lo largo de sus más de 20 años de carrera artística, esa que le ha permitido estar tanto tiempo en el corazón del público, "se trata siempre de evolucionar, estar donde los demás no, a veces es más difícil así, pero para eso son los retos".

El cantante y compositor Jesús Antonio Rondón Delgado , mejor conocido como Xuxo , forma parte de una de las mejores épocas musicales en su natal Venezuela ; el intérprete no ha dejado de trabajar para que su proyecto, sea uno de los más sólidos actualmente.

