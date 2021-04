El verdadero origen de "Met him last night", la canción que Ariana Grande escribió para Demi Lovato

Demi Lovato lanzó recientemente su nuevo álbum de estudio "Dancing with the devil...the art of starting over (Bailando con el diablo...el arte de empezar de nuevo)", el cual incluye la canción "Met him last night (Lo conocí anoche)" a dueto con la cantante estadounidense Ariana Grande, tema que en un principio estaba previsto para ser incluido en su álbum "Positions".

En un live que la cantante Demi Lovato llevó a cabo en TikTok, compartió con sus millones de seguidores la historia detrás de su colaboración musical con Ariana Grande. La ex chica Disney lamentó no haber podido reunirse con su amiga en el estudio de grabación, debido a la pandemia del Covid-19.

Demi Lovato contó que Ariana Grande había escrito una canción que pensó, "sería perfecta para contar mi historia".

Tras escucharla, la cantante de 28 años de edad y originaria de Albuquerque, Nuevo México (Estados Unidos), pensó: "que increíble ¿por qué no la cantamos juntas?". Demi dijo que Ariana le respondió humildemente "esto (la canción "Met him last night") es para ti, quiero que hagas lo tuyo, puedo participar en el background, a lo que yo mencioné: 'eres fenomenal hay que hacerlo'".

Una parte de la canción "Met him last night" que interpretan Demi Lovato y Ariana Grande dice: "vi al diablo, sí, lo vi anoche, tuve conversaciones, sí, creo que está bien, parece un poco gracioso, sí, es un poco mi tipo. Sí, vi al diablo, sí, lo vi anoche, una conversación, ahora él está pasando la noche, creo que lo amo, aunque sé que no está bien".

Me tienes arruinada, no dejaré que esto vuelva a suceder, esta es la última vez, no te aprovecharás de mi inocencia.

Los fans de las cantantes las han "bautizado" como "Dariana"; al respecto Demi Lovato mencionó en su live en TikTok, "me gusta ver mi nombre combinado con otra cuya amistad será para siempre".

La cantante resaltó que en ocasiones relacionan su nombre con personas que ya no forman parte de su vida: "eso me da tristeza, pero se que Ariana es alguien que siempre va a estar ahí, amo a Dariana".

