El vestido alta costura de Schiaparelli que Lady Gaga usó en la investidura de Joe Biden

La mañana de este miércoles 20 de enero de 2021 se llevó a cabo la investidura de Joe Biden como el Presidente número 46 de Estados Unidos, así como la investidura de Kamala Harris como la primera Vicepresidenta. En la ceremonia Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, tuvo el enorme privilegio de interpretar "The Star-Spangled Banner", Himno Nacional de esta nación.

Para esta ocasión especial la cantante y actriz Lady Gaga usó vestido de la firma italiana Schiaparelli y diseñado por Daniel Roseberry. El outfit que la "mother monster" usó para la toma de posesión del demócrata Joe Biden, consta de una chaqueta entallada de cachemira azul marino y una falda en faille de seda roja.

Asimismo Lady Gaga usó un accesorio muy llamativo, un broche en forma de paloma. En su cuenta de Twitter explicó el significado: "una paloma que lleva una rama de olivo, que todos hagamos las paces entre nosotros".

Mediante un comunicado el diseñador Daniel Roseberry y director creativo de la casa de modas Schiaparelli, dijo sobre el atuendo usado por Lady Gaga: "como estadounidense que vive en París, este conjunto es una carta de amor al país que extraño tanto y a una artista cuyo arte he admirado durante tanto tiempo".

Lady Gaga fue escoltada por un marine al escenario.

Gaga llevó a cabo una extraordinaria interpretación de "The Star-Spangled Banner". Previo a este momento, en su cuenta de Twitter resaltó que el gran honor que representaba para ella, cantar "nuestro Himno Nacional para el pueblo estadounidense, cantaré durante una ceremonia, una transición, un momento de cambio, entre POTUS 45 y 46. Para mí, esto tiene un gran significado".

Mi intención es reconocer nuestro pasado, curar nuestro presente y apasionarnos por un futuro en el que trabajemos juntos con amor. Cantaré al corazón de todas las personas que viven en esta tierra. Con respeto y amabilidad, Lady Gaga.

Un día antes de la investidura de Joe Biden y Kamala Harris, la ganadora de premios como el Grammy e incluso un Premios Óscar, compartió en sus redes sociales una fotografía desde el interior del Capitolio en Washington D. C, capital de Estados Unidos, donde manifestó su deseo para que la toma de posesión del nuevo presidente, se llevará bajo mucha paz.

"Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor, no de odio, un día para la aceptación, no el miedo, un día para soñar con nuestra alegría futura como país, un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas. Amor, desde el Capitolio".

En dicha imagen Lady Gaga usó lució un amplio vestido blanco de capa de la firma francesa Givenchy.

La historia de celebridades actuando en las investiduras presidenciales se remonta a la tercera investidura de Franklin D. Roosevelt en 1941, cuando una gala en la víspera incluyó actuaciones de Irving Berlin, Mickey Rooney y Charlie Chaplin.

El componente de las famosos sólo se incrementó con el tiempo y una de las investiduras más estelares fue la de John F. Kennedy en 1961. La celebración, presentada por Frank Sinatra, atrajo a Harry Belafonte, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Gene Kelly, Ethel Merman, Laurence Olivier, Sidney Poitier y otros.