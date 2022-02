El vestido con el que la actriz Aleida Núñez dejó poco a la imaginación y mostró mucha pierna

Hace unas semanas Aleida Núñez cumplió 41 años de edad, luciendo más hermosa y sexy que nunca. Para muestra, basta con ver las publicaciones que ha estado realizando en su cuenta de Instagram, red social donde tiene más de tres millones de seguidores. En uno de sus recientes post, dejó con la boca abierta a sus fieles seguidores, al mostrar en todo su esplendor sus tonificadas piernas, unos de sus varios atractivos físicos.

La actriz de telenovelas oriunda de Lago de Moreno, ciudad ubicada en la Región Altos Norte del estado de Jalisco, México, tuvo una sesión fotográfica para generar contenido exclusivo para su página web Aleida VIP. Para deleite de sus fieles fans, compartió una fotografía en Instagram usando un vestido que dejó poco a la imaginación y mostró mucha piel.

Dicho vestido de la marca mexicana Star Dance, tiene una gran abertura en el costado izquierdo, lo que permitió que sus torneadas piernas quedaran al descubierto.

"Nadie es como tú y ese es tu poder", escribió la también cantante en su publicación que tiene más de 88 mil likes.

Aleida Núñez posó muy coqueta ante la cámara, mostrando muy orgullosa ese cuerpazo de diosa que posee. Los halagos no pudieron faltar: "simplemente wow", "eres una reina", "siempre se ve hermosa, pero esta vez exageró", "la mujer más bella del planeta", "la mujer perfecta, como no enamorarse de ti" o "luces bellísima, siempre tan sexy, atractiva y radiante, pareces una diosa, una obra de arte ❤️ cómo no admirarte", son algunos de estos.

Aleida Núñez tiene 3,6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

No nos queda la menor duda de que Aleida Núñez es una de las mujeres más bellas del ambiente artístico en México. Tuvo sus inicios en el certamen Nuestra Belleza Guanajuato en la década de los 90's, donde fue una de las finalistas.

Luego de desempeñarse como modelo publicitaria y de pasarelas, tuvo la gran oportunidad de ser actriz de telenovelas. Ha formado parte del elenco de melodramas como "Salomé", "Mañana es para siempre", "Por amar sin ley", "La mexicana y el güero" y otras más.

Actualmente, forma parte del elenco estelar de la puesta en escena "Amor de tres", donde la época de oro del cabaret en México esta de vuelta; este musical reúne nuevamente el teatro y la cultura para dar un gran espectáculo.

En la parte musical, Aleida Núñez ha lanzado varios éxitos como "Abrázame" al son de la banda, "Papito", "Mi cucú" junto a La Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Xiu García, así como "Márchate ahora" con Aarón y su Grupo Ilusión. Y como empresaria, lanzó su línea de leggins y jeans levanta glúteos llamada "Sensuale an jeans".