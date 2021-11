México.- La actriz y cantante mexicana Danna Paola ha sorprendido a todos sus seguidores tras presumir un increíble look que la volvió una de las mejores vestidas de la noche durante el homenaje a Ruben Blades como Person of the year por The Latin Recording Academy.

Previo a la ceremonia de los Latin Grammy, la estrella desfiló por la alfombra roja del evento con un fascinante vestido transparente en tono marrón compuesto por dos piezas; top de mangas bombachas y falda transparente.

Danna Paola vuelve a ser la sensación entre sus fanáticos y el público presente con su increíble vestido transparente que no dejó de lado esa elegancia que la caracteriza para desfilar por los más importantes eventos, siendo el de este jueves uno esencial en su carrera artística.

Para estilizar su maravilloso look, la nueva princesa del pop latino llevó el cabello recogido con un fleco ondulado, un maquillaje en tendencia, accesorios brillantes y zapatillas abiertas que iban a juego con su atuendo.

El vestido transparente con el que sorprendió Danna Paola en el homenaje a Ruben Blades

Fue así como se convirtió en una de las mejores vestidas de la noche, preparándose a lo grande para este jueves 18 de noviembre que son los premios Latin Grammy, en donde tendrá una presentación en vivo en en el gran escenario y compite en una de las categorías.

Danna Paola está nominada a los Latin Grammy 2021

En la edición 2021 de los premios Latin Grammy, la cantante Danna Paola fue nominada a la categoría de Mejor álbum vocal de pop con su disco "K.O.", uno de los más grandes éxitos de su carrera y figura como una de las más fuertes competencias.

Tempranas predicciones aseguran que la cantante se podría llevar a casa el premio esta noche. La ceremonia se llevará a cabo este jueves 18 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevadas, donde se premiará a lo más destacado de la música latina.