El viaje de BTS a Los Ángeles: pasarela de moda en el aeropuerto, su agenda y la bienvenida del ARMY

"11 miembros, dos bandas, un escenario. Coldplay y BTS subirán al escenario para su primera presentación en vivo juntos de "My Universe", vea la actuación fuera de este mundo el domingo", publicó la organización de los AMA's en sus redes sociales.

En los American Music Awards, BTS ofrecerá no uno, sino dos performances, algo que ha causado enorme euforia entre el ARMY. Presentarán por primera vez en vivo "Butter remix" junto a la rapera estadounidense Megan Thee Stallion , así como "My Universe" con la banda británica Coldplay .

Después de una larga espera BTS y ARMY volverán a reunirse de manera presencial. La agrupación musical surcoreana ya se encuentra en Los Ángeles, California (Estados Unidos) , donde llevarán a cabo cuatro conciertos presenciales como parte del "BTS Permission to Dance on stage - LA" . Además, ofrecerán dos performance en la próxima entrega de los American Music Awards 2021 .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

