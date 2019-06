El youtuber Etika es hallado muerto

El youtuber Etika, quien tenía 29 años de edad, es hallado muerto, se reporta en distintos portales de noticias. La prensa reporta que el joven desapareció desde la semana pasada, luego de publicar un video en el que compartía sus pensamientos suicidas.

Etika tenía por nombre real Desmond Amofah y era bastante conocido, sobre todo en redes sociales, por sus videos de videojuegos de Nintendo. Su cuerpo fu encontrado muerto por la policía de Nueva York.

De acuerdo con información difundida en The Verge, la policía lo declaró como persona desaparecida desde el pasado 20 de junio. Su última publicación habría sido eliminada de YouTube, ya que no respetó la política de la empresa.

Algunas de las cosas personales de Étika fueron encontradas por la misma policía a un lado del Puente de Manhattan.

Etika contó a través de unos videos hace un año que tenía serios problemas con la sald mental, y preocupaba a sus fans, ya que constantemente publicaba en YouTube mensajes relacionados con el suicidio.

El youtuber hacía cosas fuera de lo común; por ejemplo, en abril pasado transmitió en vivo un enfrentamiento que tuvo con la policía.

En otra ocasión compartió pornografía en su canal para que lo desactiven y en mayo agredió a un oficial y tuvo que ser llevado a un hospital.

Uno de los videos más populares de Etika, quien era originario de Brooklyn, Nueva York, fue el que tituló "Mewtwo Dlc Reveal", el cual conquistó más de 750 mil reproducciones en menos de un año.

Antes de ser famoso creó su canal de YouTube, en julio del 2012, con su primer video siendo publicado unos cuatro meses después, el cual se tituló "Rare Atari Game Found In Storage Sells For Over $33,000!".

Descance en paz el youtube Etika.