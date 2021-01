El youtuber Memo Aponte narra el asalto que vivió junto a su novia Mónica Rosales

El actor de doblaje y youtuber mexicano Memo Aponte, vivió una desagradable experiencia junto a su novia Mónica Rosales. Fueron víctimas de la delincuencia organizada, al sufrir un asalto en la carretera cuando se dirigían de la Ciudad de México a Puerto Vallarta, estado de Jalisco. Afortunadamente no resultaron heridos, solamente tuvieron pérdidas materiales.

Al poco tiempo del asalto, Memo Aponte llevó a cabo una transmisión en vivo en su canal de YouTube donde contó lo que había sucedido, mencionado que los delincuentes los habían despojado de todas sus pertenencias, menos del vehículo en el cual viajaban. Cabe mencionar que este live lo hizo con un celular que una persona le prestó al llegar a la casa que tiene en Puerto Vallarta.

"Veníamos en la autopista y nos quitaron todo, nuestras maletas, las computadoras, cámaras, nuestra ropa, no traemos nada, afortunadamente no nos quitaron el coche, estamos bien", mencionó Memo Aponte al principio de su transmisión en vivo.

Por su parte la también youtuber Mónica Rosales dijo que el shock que tenían ante lo vivido era muy fuerte. "Podemos hacer 20 teorías (con respecto al asalto), pensar 20 mil cosas, afortunadamente nos tenemos, nos podemos tocar". Asimismo contó que los asaltantes también se querían llevar a su perra Molly, pero logró convencerlos de que no lo hicieran.

El actor de doblaje, quien diera su voz para el personaje de "Nemo" en la película animada de Disney/Pixar "Buscando a Nemo", mencionó que en su trayecto por la autopista México-Guadalajara, se detuvieron a comer en un restaurante de comida rápida y ambos piensan que desde ese lugar, los delincuentes los comenzaron a seguir.

En medio de la autopista se nos cerraron los coches, se bajaron personas con armas y nos pidieron todo, abrieron la cajuela, las puertas, sacaron todo.

Tras el asalto los youtubers quedaron incomunicados, "afortunadamente el coche no se lo llevaron, quiero pensar que no se lo llevaron porque hoy en día es muy fácil rastrear un coche o no sé si no iban tras ello, siento que ya sabían quiénes éramos, porque ¿cómo sabían precisamente que traíamos el equipo, las cámaras?", resaltó Memo Aponte.

Al final de su video el también actor de teatro pidió a todos sus seguidores cuidarse mucho, "los asaltos ahorita están a la orden del día, estamos viviendo tiempos muy difíciles, la delincuencia está aumentando muchísimo".

Estos fueron algunos de los comentarios de parte de sus seguidores: "eso es una experiencia muy fuerte, espero que tú y Moni se recuperen de esta situación, les mando buenas vibras", "nunca pongan stories en tiempo real, es muy inseguro", "que rabia, alguien estaba pendiente para robarlo a ustedes", "fuerza chicos, por suerte están vivos, eso es muy importante, fuerza, ya van a recuperar todo lo material, abrazo fuerte desde Argentina", "recuerda Memo, todos estamos aquí para tí y a Moni, todos los queremos", y muchos más.

Además de dar cursos de doblaje, en su canal de YouTube Memo Aponte comparte su experiencia sobre su trabajo con Disney; fue reportero y conductor para Disney Club de TV Azteca, desde 2014 hasta su salida del aire en 2016.