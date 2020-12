El youtuber y actor Juanpa Zurita revela interesantes detalles de "Luis Miguel: la serie"

La primera temporada de Luis Miguel: la serie fue todo un éxito en la plataforma Netflix; desde el 2018 miles y miles de personas están a la espera de la segunda temporada. Se espera que los nuevos capítulos se estrenen en el 2021; cabe mencionar que las grabaciones se han estado llevando a cabo en total hermetismo, así como ha sido la vida de "El Sol de México". Actualmente las filmaciones están detenidas por la contingencia sanitaria a causa de la pandemia del Covid-19.

Como muchos recordarán, la primera temporada terminó con una enorme incógnita: ¿qué pasó con Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel? Recientemente el actor e influencer mexicano Juanpa Zurita, tuvo una charla con el periodista Eden Dorantes, donde contó algunos detalles de lo que será la segunda temporada de "Luis Miguel: la serie".

En este proyecto del "tío Netflix" el actor de 24 años de edad interpreta a Alex Basteri, uno de los hermanos del cantante. Juanpa Zurita aseguró que la temporada dos es una total locura: "Álex tiene un cambio gigantesco, Álex cambia bastantantito para la temporada dos porque con la pérdida del papá y no saber dónde está la mamá, Micky y Sergio son lo único que tienen".

En los próximos capítulos de esta serie protagonizada por Diego Boneta, Álex y Luis Miguel se enfrentan a la vida juntos, teniendo un hermano chico y resolviendo las cosas "que te arroja el ser un artista de la talla de Luis Miguel y tienen momentos muy íntimos y peleas muy fuertes, creo que les va a gustar mucho". (Así fue la reacción de Galilea Montijo, cuando Juanpa Zurita le recordó su noviazgo con Cuauhtémoc Blanco).

Juan Pablo Martínez-Zurita Arellano, nombre verdadero del youtuber originario de la Ciudad de México, ya terminó de grabar sus escenas y con respecto a la pregunta de muchos sobre Marcela Basteri, manifestó:

Van a recibir la pregunta que quedó pendiente en la temporada uno, sin duda alguna, se responde, se sabe.

Por otra parte, Juanpa Zurita formó parte del panel de investigadores del programa "¿Quién es la máscara?" junto a Carlos Rivera, Consuelo Duval y Yuri. En su feed de Instagram manifestó tras la final de la segunda temporada de este show de televisión. "Que absoluta locura de experiencia ha sido hacer este programa, he tenido la oportunidad de hacer muchos proyectos en mi vida y puedo decir que este es uno especial".

Asimismo expresó que "culmina un espectáculo amado por México, un show que nos ha hecho divertirnos como cuando éramos niños, nos hace recordar lo bonito que es la vida cuando no la tomamos tan en serio. Que fregón estar a lado de gente con su trayectoria y su sencillez, gracias por arroparme y darme chance de pertenecer, porque más allá de haber hecho un programa con 'celebridades', sentí que estaba en un cotorreo con amigos de toda la vida y esa energía no es fácil de encontrar. Me dieron espacio para ser yo mismo, con mis virtudes y defecto y eso siempre lo voy a agradecer".