Eleazar Gómez celebra el Día Internacional de la Mujer y se burlan de él

Eleazar Gómez de 35 años de edad celebró el Día Internacional de la Mujer y fue por medio de una imagen en color morado donde hace referencia a dicha celebración, pero lejos de ser felicitado, las redes sociales se le fueron encima, pues le hicieron recordar un problema que tuvo en el pasado.

Para quienes no lo saben el año pasado Eleazar Gómez estuvo en la polémica y hasta fue llevado a prisión por haber golpeado a su ex pareja, la cantante Stephanie Valenzuela, originaria de Perú con quien el histrión llevaba una larga relación, pero todo se complicó cuando según le pidió matrimonio, pues la famosa no quiso dar el siguiente paso, lo que molestó al histrión.

Incluso en redes circula un video donde el actor mexicano es detenido, mientras la chica aparece con huellas de violencia en su cuerpo, lo que desató un drama en el mundo de la farándula debido a la situación tan delicada que era.

Aunque Eleazar Gómez libró los cargos y salió de la cárcel, Stephanie Valenzuela se mostró indignada, pues quería que pagara lo que hizo, pero las cosas se dieron a favor del famoso quien también se ha retratado por lo que hizo, es por eso que lanzó esta imagen por el Día Internacional de la Mujer en redes sociales.

"Tu borra los comentarios, capturas existen", fue uno de los comentarios que lanzaron usuarios en redes sociales, además de varios emojis burlándose de la foto, incluso el también cantante lejos de pelearse prefirió dejar las cosas así, dejando en claro que su pasado lo sigue persiguiendo en todo momento.

A pesar de toda esta polémica, Eleazar Gómez había vuelto al mundo de la farándula, incluso compartió algunas sesiones de foto donde se le miraba renovado y hasta con otra actitud, pero muchos siguen molestos por la agresión que usó en contra de su ex novia.

Hay que mencionar que el año pasado siguió en el mundo de la música y hasta lanzó un sencillo llamado Contigo, el cual ha recibido todo tipo de comentarios por parte de sus fans quienes sí creen que cambió totalmente después de haber salido de la cárcel.

