Eleazar Gómez e Ian García lanzan "No me puede olvidar"

El dúo "IanYEley", conformado por Eleazar Gómez e Ian García lanzan su nueva canción "No me puede olvidar", un tema de reggaetón para recordar esos amores que no son pasajeros, que cada vez que se ven, aunque no haya nada, la pasión provoca. El nuevo sencillo del también actor y del ex Wapayaso tiene un beat movido producido y compuesto por Neiko y co-escrito por Eley.

El respectivo video musical, donde Eleazar Gómez e Ian García lucen sus esculturales anatomías, fue producido por Cool Kids Media y Alejandra García, bajo la dirección de Oscar del Rey, con locaciones en Puerto San Crisanto y Hacienda Xuku, Yucatán.

Eleazar Gómez e Ian García saben como subir la temperatura en sus respectivas redes sociales; no conocen límites a la hora publicar una fotografía o video para complacer a sus miles de seguidores. El nombre del nuevo dúo, "IanYEley", es un juego de palabras que une las primeras letras de sus nombres para crear así el nombre de este simpático dúo.

Cabe recordar que hace unos meses Eleazar Gómez causó furor entre sus fans con el anuncio de su nuevo material discográfico, por lo que esta aparición sin duda lo posicionará como nunca antes.

La salida al mercado del sencillo y videoclip "No me puede olvidar" incluye una fuerte promoción en México y Latinoamérica; el tema está disponible en plataformas digitales a través de las tiendas Spotify, iTunes, Apple Music, Claro Música, Deezer y Google Play, entre otras.