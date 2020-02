Eleazar Gómez lanza su contraataque a su ex novia Danna Paola

Hay muchas maneras de mandar indirectas a un o a una ex novia; en el caso de Eleazar Gómez y Danna Paola, lo hacen a través de sus canciones. Muchos recordarán que ambos protagonizaron un mediático romance mientras protagonizaron la telenovela "Atrévete a soñar". En ese momento él tenía 24 años de edad y ella 14.

Muchos aseguran que el vínculo amoroso ambos tenían era tóxico y enfermizo, al grado de que ambos revelaron en su momento que eran "celosos y posesivos". Posteriormente una actriz cercana a la pareja, aseguró que Eleazar Gómez ejerció violencia física en contra de Danna Paola. Las cosas entre ellos no terminaron nada bien. Recientemente la también actriz lanzó su nuevo sencillo "Sodio", asegurando que "se inspiró en un novio que se volvió gay".

En redes sociales rápidamente se dijo que "Sodio" estaba dedicado Eleazar Gómez, "no me sigas confundiendo, en este juego voy perdiendo tú te quieres engañar porque esa puerta esta de par en par, si me explicas yo te entiendo, si te callas no comprendo perdí la apuesta y al final un novio menos, una amiga más", canta Danna Paola en una parte de su tema.

Eleazar Gómez no se quedó de brazos de cruzados y lanzó un contraataque; el también actor le mandó una clara indirecta a su ex novia en su nueva canción "No me puede olvidar".

¿Y cómo olvidarte? si yo fui el primero en amarte, cómo se nota que aún yo te gusto, yo no soy Pablo y tú no eres mi Ariana, ya me enteré que preguntas por mi, hay fuego que no se puede fingir.

En la parte "yo no soy Pablo", Eleazar Gómez hace referencia a la canción de su ex novia "Oye Pablo".

En un reciente encuentro con la prensa de espectáculos, el cantante fue interrogado sobre si era gay, a lo que respondió: "no he escuchado todavía el tema, pero te puedo decir que no soy yo". Asimismo aseguró que su nueva canción no estaba dedicada a nadie.

Todo lo que está plasmado en el video no está hecho con alguna intención, está hecho para nuestras fans, no va dedicada a nadie en especial, no tiene ningún doble sentido.

Usuarios de YouTube ademas de criticar la manera de cantar de Eleazar Gómez, mencionaron que "No me puede olvidar" si estaba dedicada a Danna Paola, "obviamente está dedicada a Danna pero no porque la extrañe solo se quiere colgar de ella para llamar la atención y le está funcionando", "jajaja como se ve que tú no superas a Danna Paola baby, en primera usas a una modelo que le da un aire, dos, usas frases de canciones de Danna".