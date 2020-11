Eleazar Gómez le habría propuesto matrimonio a Stephanie Valenzuela antes de la supuesta golpiza

El día de ayer se dio a conocer que el cantante y actor mexicano Eleazar Gómez fue detenido por las autoridades correspondientes, por supuestamente haber golpeado e intentando ahorcar a su novia Stephanie Valenzuela, modelo e influencer peruana de 30 años de edad. En una entrevista para el programa Magaly TV: La Firme, Miguel Arce (mejor amigo de Stephanie), contó varios detalles de lo que presuntamente ocurrido.

Al parecer tras la supuesta agresión física que la modelo Stephanie Valenzuela recibió de su novio Eleazar Gómez, salió desnuda huyendo del departamento donde estaban para pedir ayuda. "Gabriel Blanco, mi ex manager vive abajo, me cuenta que se escuchaban los gritos, de hecho, ella estaba corriendo por los pasadizos desnuda para que por favor alguien le abra la puerta, a ese grado de desesperación, hasta que le han abierto la puerta y el vecino la ha visto, y se ha sacado el polo y se lo ha puesto a ella", contó Miguel Arce.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo con Agencia México, trascendió que antes de la golpiza el Eleazar Gómez le había pedido matrimonio a su novia Stephanie Valenzuela en un restaurante en la Ciudad de México y luego de una cena romántica, se dirigieron a su departamento en la colonia Nápoles; lo que era una noche romántica, pasó a ser una situación de horror. "Hubo reclamos y las cosas se les fue de las manos evidentemente, tiene mordeduras, tiene marcas en el cuello, tiene marcas en la cara, en el rostro, en la boca, en el mentón", mencionó el mejor amigo de Stephanie en la entrevista antes mencionada.

¿Qué pasará con el actor Eleazar Gómez?

Esta mañana Jeanette Karam, ex novia de Eleazar Gómez, dio a conocer en el programa Venga la Alegría de TV Azteca, que ella también demandará al actor por todos los maltratos que vivió durante su relación sentimental; asimismo demostró su solidaridad con Stephanie Valenzuela.

Justo por lo que ayer vi que pasó con Tefi (Stephanie Valenzuela) fue que me animé a hacerlo, es algo muy difícil para mí porque es algo muy reciente. Yo anduve un año y medio con Eleazar, cortamos aproximadamente hace dos meses, a principios de septiembre y para mí es muy difícil hablar de lo que me hizo, porque es algo que me ha dolido mucho y lastimó, no se los puedo ni explicar.

"Me causó heridas muy profundas dentro de mí, pero durante el año y medio que estuvimos juntos sufrí violencia física, verbal y psicológica por parte de Eleazar, ahorita me cuesta mucho entrar en detalles de todo lo que me hizo, pero puedo decir que como Tefi se vio, yo me llegué a ver, y si esto le pasó a Tefi estando dos meses con él, yo solo quiero que ustedes se imaginen lo que yo pude vivir un año y medio con él o lo que tantas otras de sus parejas han vivido", manifestó Jeanette Karam.

Sobre sus intenciones de demandar a su ex novio Eleazar Gómez, dijo: "de hecho ya me decidí a que también yo lo voy a denunciar, ya me contacté con mi abogado, me explicó que como no está tan lejano, todavía tenemos tiempo y todavía lo puedo denunciar, justamente para que la denuncia de Tefi tome más fuerza, me dice que la mía ya no va a tener tantas consecuencias, pero va a servir como un antecedente, la violencia que ejerce (Eleazar), y es lo que quiero, porque yo no quiero que ninguna otra mujer pase lo que yo viví, lo que todas hemos vivido, porque no es justo, él no se puede seguir saliendo con la suya".

Por último, al ser cuestionada sobre si Eleazar Gómez tiene algún tipo de adicciones que lo llevan a actuar de esa manera, Jeanette Karam comentó: "yo creo que hablar de esos temas no me corresponde a mí, porque eso va más allá de mí, pero lo que sí les puedo decir es que Eleazar es un nombre con muchos problemas y necesita atenderse".