Eleazar Gómez le quitó el anillo de compromiso a Tefi Valenzuela, revela ella

Tefi Valenzuela revela que Eleazar Gómez le quitó el anillo de compromiso que le dió tiempo atrás; recordemos que la pareja se vio involucrada meses atrás en un acto de violencia y ella lo metió a la cárcel.

Tefi Valenzuela comparte a medios de comunicación en CDMX que Eleazar le quitó el anillo horas antes del pleito que habrían sostenido y por el cual él fue detenido y acusado de violencia familiar equiparada.

En varios portales de noticias se comparte que Tefi tomó con optimismo el desconcer dónde quedó la joya que Eleazar le dio como prueba de su amor y prefirió no hablar mucho sobre el tema.

“Él se lo llevó, yo no tengo ese anillo, o sea yo ni siquiera para que me digan que lo regrese, tengo anillos de otros novios que me dieron”, dice la cantante y modelo.

Tefi Valenzuela. Foto de Instagram @tefivalenzuela

Entre Tefi Valenzuela y Eleazar Gómez se vivió una pesadilla, dicho por ella, puesto que él la habría intentado estrangular en una discusión de pareja y lo denunció, por lo que él fue detenido por los cargos de golpear e intentar estrangularla, esto en noviembre de 2020.

Eleazar Gómez estuvo preso varios meses y finalmente quedó en libertad condicional por tres años en marzo de 2021, luego de que Stephanie Valenzuela aceptó la reparación del daño que propuso la defensa; él le ofreció a ella una disculpa pública y reconoció ser culpable de violencia.

“Especialmente a Stephanie Valenzuela le ofrezco una sincera disculpa desde el fondo de mi corazón por el mal momento que le hice pasar”, dijo Eleazar en redes sociales por medio de un video hace un año.

Eleazar, originario de CDMX, ha retomado su carrera artística y presentó semanas atrás el tema De cero, además contempla regresar a la actuación también, y públicamente ha dicho que está en un proceso de cambio a nivel personal y profesional.

"Estoy empezando de cero y eso es lo que quiero transmitirle a la gente que ha venido conmigo desde el inicio de mi carrera y hasta la fecha", agregó Eleazar Gómez.

Eleazar Gómez. Foto de Instagram @eleazargomez333

Tefi, por su parte, se ha dedicado también a promocionar su carrera como cantante lanzando varios temas, entre ellos El perdón e Intocable.