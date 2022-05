Eleazar Gómez narra cómo fueron los meses que estuvo en prisión, por violencia familiar equiparada

Hace un año y medio el actor mexicano Eleazar Gómez, de 35 años de edad, fue detenido por autoridades policiacas luego de haberle dado una fuerte golpiza a su entonces pareja sentimental, la modelo y cantante peruana Stephanie Valenzuela, durante una discusión en un departamento en la Ciudad de México.

El ex novio de la cantante y actriz Danna Paola, permaneció cuatro meses en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, por el delito de violencia familiar equiparada. En marzo del año pasado, un juez le otorgó tres años de libertad condicional, luego de que Tefi Valenzuela, aceptara la reparación del daño que le propuso su agresor.

Recientemente, Eleazar Gómez, quien protagonizó la telenovela juvenil "Atrévete a soñar", estuvo en el programa "Ventaneando" de TV Azteca, donde habló de esa parte de su vida en la cárcel. "No podría decirles que no fue complicado, he llegado a estar bajoneadón, pero una persona siempre tiene que salir adelante, más allá".

Complicaciones en la vida siempre hay, pero gracias al gran amor y apoyo de mi familia, no ha sido imposible de pasar.

Al vivir una experiencia de esta magnitud, Eleazar Gómez aseguró haber tenido un gran cambio como persona. Asimismo, mencionó que sigue tomando terapias de rehabilitación, las cuales me hacen sentir muy agradecido, te hacen crecer como persona, te guían por caminos positivos".

El también cantante originario de la CDMX, dejó muy en claro estar aprovechando al máximo esta segunda oportunidad que le dio la vida, mencionando ser un "mejor Eleazar" cada día.

Por otra parte, compartió con los conductores de "Ventaneando" sus enormes deseos de formar una familia, "es el sueño más grande de mi vida, el ser padre y sería la persona más feliz del mundo si lo llego a lograr, solo que en este momento no está en mis planes".

Con respecto a Tefi Valenzuela, en una anterior encuentro con varios medios de comunicación, dijo que aquella terrible golpiza y Eleazar Gómez están en el pasado. "Ya quedó en el olvido, ya no pienso hablar más del tema, no tengo que hablar de él, ya es un tema pasado, ya quedó ahí, y solo me voy a enfocar en mi carrera".

La peruana comentó ya haber dado en su momento todas las declaraciones sobre esta situación: "ya pasó, ahorita lo único que quiero hablar es de mi carrera".