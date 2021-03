Eleazar Gómez supuestamente pagaba por protección en la cárcel y ya no tiene dinero

Quién está desesperado por salir de la cárcel es el actor Eleazar Gómez de 34 años de edad y es que ahora el histrión teme por su vida, ya que tiene que pagar por protección en la cárcel, pero para su mala suerte el dinero se le está acabando, por lo que desea que su situación se mejore pronto.

De acuerdo con un amigo de Eleazar Gómez, confesó para la revista Tv Notas que el famoso podría estar en peligro debido a que el dinero que le pagaba a un grupo de reos se está acabando, por lo que ahora le han dicho que si no le pagan le harán ver su suerte por lo que pidió ayuda a su familia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y es que ahora el histrión le pidió ayuda a sus hermanas, pues al parecer dio la orden que sus cosas materiales fueran empeñadas, ya que no quiere compartir la celda en la que está, pues en ella pueden estar cuatro reos, pero el artista pidió quedarse solo, pero si les daba una cuota situación que ya no puede manejar.

Leer más: Eleazar Gómez podría quedar libre en 15 días por esta razón

El amigo de Eleazar Gómez, también señaló que cuando los demás compañeros de celda se enteraron de que el chico era famoso supuestamente decidieron pedirle dinero, pero la situación ya no es la misma pues al actor se le está acabando el dinero, además al parecer el mismo personal de la cárcel no ayudaran al hermano de Zoraida Gómez si este no los apoya económicamente, pues al parecer es mucha la corrupción en el lugar.

Eleazar comenzó a recibir amenazas de parte de otros reos. Como saben que es actor, comenzaron a decirle que les pagaba una cuota al mes por protección o ellos mismos le harían ver su suerte confesó el amigo del actor a Tv Notas.

Recordemos que Eleazar Gómez, fue recluido al Reclusorio Norte, por haber golpeado a Stephanie Valenzuela de 30, quien al parecer fue agredida por no aceptar una propuesta de matrimonio por parte del histrión quien terminó agrediéndola supuestamente.

Por si fuera poco, se dio a conocer que Stephanie Valenzuela habría rechazado un acuerdo por parte de la defensa del actor, pues la también cantante dejó en claro que ella tiene un compromiso con las mujeres, por lo que prefiere que el juez lleve el caso hasta el final, además ella trata de centrarse más en su carrera.

Eleazar Gómez al parecer está en problemas en la cárcel/Instagram

Mientras tanto los fans de Stephanie Valenzuela están apoyándola en todo momento y le han dicho que no tire la toalla, pues la consideran una mujer fuerte que está haciendo lo correcto, además ella ha preferido mantener un perfil bajo ante la situación la cual sigue siendo muy delicada.

Leer más: Eleazar Gómez reaparece en telenovela tras golpear a su ex pareja

"Quien le manda ser un golpeador. Sentirse muy machito. Y que bueno que esta niña lo demando. Y así deberían de ser todas las mujeres", "Quiero ser todo lo que trae una sonrisa en tu rostro y felicidad en tu corazón. ¡Quiero amarte como nadie más lo hizo!", le escriben a la modelo y cantante.

Protesta Colectiva Nacional Feminista en Palacio Nacional de la CDMX

Suscríbete aquí a Disney Plus