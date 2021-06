Elecciones CDMX: ni ser hermano de Belinda ni cuñado de Christian Nodal, le sirvió a Nacho Peregrín

Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la coalición "Juntos haremos historia", abanderaron a Ignacio Peregrín Schüll, hermano de la cantante y actriz Belinda, como el candidato a Diputado Federal por el Distrito 15 de la CDMX, correspondiente a la alcaldía Benito Juárez. ¿Cómo le fue en las Elecciones México 2021?

Con los resultados que ha estado arrojando el PREP desde la noche de ayer domingo tras cerrarse las casillas, el joven empresario Nacho Peregrín está muy lejos de ganar un curul en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo a las acas capturadas hasta el momento (154,503 de 163,666), el hermano de Belinda ha obtenido 51 mil 99 votos, mientras que su adversario más fuerte Luis Alberto Mendoza Acevedo de la Alianza por México (PAN-PRI-PRD), lleva una abismal ventaja: 170 mil 721 votos.

Hasta el momento Nacho Peregrín no ha comentado nada al respecto.

Leer más: ¿Favor por favor? ¿Eleazar Gómez apoyó al PVEM a manera de pago a Nacho Peregrín, hermano de Belinda?

Cabe mencionar que el total de votos calculado y porcentaje que se muestran, se refieren a los votos asentados en las Actas PREP hasta el momento.

Con el 94 por cientos de las actas capturadas para la Diputado Federal por el Distrito 15 de la CDMX, Ignacio Peregrín está muy lejos de obtenerla victoria sobre su contrincante de la Alianza por México. Ni ser hermano de Belinda ni cuñado del joven cantautor del Regional Mexicano Christian Nodal...le ayudó.

Leer más: ¡No es broma! Votaron por Lalo Mora para Gobernador de Nuevo León; el "Rey de mil coronas" lo presume

Semanas atrás Nacho Peregrín llegó a decir en una entrevista con Adela Micha, que ser el "hermano de Belinda" si resultaba un gran peso en el ambiente político, "pero no me importa, yo no escogí la hermana que tengo, la amo y admiro".

Asimismo comentó que durante los eventos que llevó a cabo como parte de su campaña electoral, las personas mostraban mayor interés por ser el hermano de Belinda, en vez de sus propuestas. "Vas recorriendo la calle y tú llegas a proponer soluciones muy objetivas, pero antes de proponer te dicen: 'tú eres el hermano de Beli, qué vas a saber'".