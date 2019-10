Elenco de El Señor de los Cielos despide a Aurelio Casillas

En la pasada temporada Aurelio Casillas entró en coma. Ante la incertidumbre de los miles y miles de fanáticos de la serie El Señor de los Cielos, en el inicio de la séptima temporada se dio a conocer que pasaría con el personaje del actor mexicano Rafael Amaya. Los médicos lograron despertarlo del coma, pero fue brevemente. El narcotraficante se convulsiona, los médicos tratan de estabilizarlo pero su corazón falla, falleciendo en una cama de hospital, rodeado de doctores y junto a su mamá Doña Alba.

En un reciente capítulo de esta exitosa serie de Telemundo, se llevó a cabo el sepelio de Aurelio Casillas. Tanto Rutila (Carmen Aub), Ismael (Iván Arana) y doña Alba (Lisa Owen), dedicaron emotivas palabras a El Señor de los Cielos, palabras que hicieron llorar a los espectadores.

"Te nos fuiste pronto, muy pronto pa' y esto por salvarnos a todos y eso siempre te lo vamos a agradecer, todos los que estamos aquí presentes nunca te vamos a olvidar pa'", comentó Isamel, uno de los hijos de Aurelio Casillas.

Por su parte Rutila Casillas manifestó ante el ataúd de su padre: "apá me pasé toda la vida contestándote todo lo que me decías y hoy no sé qué decirte, pero es que esa fue nuestra forma de querernos, así nos queríamos tú y yo apá y yo sé que tú me amabas por más cabrón que fueras y ahora te voy a extrañar, no voy a tener con quien discutir apá".

Pero sin duda alguna, las palabras que más conmovieron y dejaron con un nudo en la garganta a los espectadores de El Señor de los Cielos, fueron las de doña Alba, interpretada por la actriz Lisa Owen.

Mi hijo murió en la ley que vivió: la del plomo, la de todos ustedes, yo sé que no fuiste el único mijo pero metieron a este pobre país en una guerra absurda de la que todos somos responsables, todos.

"Yo por parir a tu hermano el Chacorta y a ti sí, El señor de los cielos., ahora sí se te hizo verdad mijo. Te metiste en esto dizque para salir de la miseria y mira nomás donde fue a parar todo mijo: guerra, muerte…por eso hoy aquí delante del cadáver de mi hijo, en medio de todo este circo del que yo no estuve de acuerdo, les pido dejen las drogas, ¿qué creen que es vida esta? ¿y ustedes van a seguir trayendo muerte y desolación a este país, contéstenme?".

La muerte de Aurelio Casillas marca el inicio de una nueva etapa dentro de la serie, en la que el recién inaugurado Cartel de los Casillas, encabezado por Rutila e Ismael, promete seguir dando guerra en ausencia de su padre.

Ahora la pregunta es, ¿qué pasará con el actor Rafael Amaya?

En un comunicado que Telemundo envió a People en Español, se informó: "el éxito de nuestras superseries, como lo es El señor de los cielos, es presentar contenido con historias cautivantes, un alto nivel de producción y grandes artistas. Como los fans han podido ver, el desarrollo de la trama de la serie en esta nueva temporada completa la historia del personaje Aurelio Casillas".