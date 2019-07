Elenco de Game of Thrones habla sobre errores de la serie

"Game of Thrones" puede haber terminado, pero el elenco parece no poder alejarse de las tazas de café perdidas.

Maisie Williams, Nikolaj Coster-Waldau, Liam Cunningham, Isaac Hempstead Wright y otros subieron al escenario en San Diego Comic-Con el viernes por la noche para un panel de despedida y encontraron a algunos esperando en sus lugares.

Fue una referencia descarada a la taza de café mal colocada que los espectadores vieron en un episodio de la temporada final que posteriormente se volvió viral. Aunque el moderador no les hizo responder por el café, el actor John Bradley tuvo que defenderse contra el otro elemento fuera de lugar en la final: la botella de agua junto a su pie.

"Soy diestro. "He pensado en esto muy fuertemente", dijo Bradley, argumentando que habría puesto la botella al otro lado si fuera la suya. "No estoy tratando de limpiar mi nombre, pero ... creo que he echado la culpa de esto".

El elenco estaba de buen humor después de años de asistir a Comic-Con y no poder revelar nada en los paneles. Finalmente se les permitió hablar de cosas.

La gran audiencia de Hall H se alegró al descubrir algunas de sus frases favoritas: Williams eligió el grito de batalla de su propio personaje, "Hoy no", mientras que Conleth Hill fue por su coprotagonista Peter Dinklage, "bebo y sé cosas".

También se permitieron algunas teorías de los fanáticos, aclararon algunas preguntas candentes y especularon sobre lo que sucede después del final.

Wright dijo que no puede imaginar que el nuevo gobierno de Bran sea un "barril de risas".

"Westeros es probablemente un estado de vigilancia", dijo.

Pero tal vez haya más diversión sucediendo en el nuevo pequeño consejo, según Bradley.

"Básicamente se convierte en 'La Oficina'", dijo.

Cunningham planteó que una escisión podría llamarse "Mejor llamada a Davos".

En cuanto a Arya y su búsqueda de ir "al oeste de Westeros", Williams dijo: "Estoy segura de que la está pasando de maravilla, como Dora la Exploradora menos la sacudida".

Y Jacob Anderson cree que Grey Worm está comenzando una nueva sociedad con "una especie de vibra Wakanda".

Hubo un poco de discusión sobre la división de la octava y última temporada, aunque probablemente no tanto como los que hubieran tenido los corredores David Benioff y D.B. Weiss ha estado en la asistencia según lo programado originalmente.

"Mire la cantidad de gente aquí", dijo Hill, señalando a las 8,000 personas que hay en Hall H. "Estamos muy agradecidos con su fanatismo a lo largo de los años ... esta es la realidad, en oposición a los medios de comunicación campaña de odio ".

Coster-Waldau dijo que cada temporada de "Juego de tronos" ha sido divisiva a su manera, desde el destino de Ned Stark hasta la "Boda Roja".

"Obviamente, cuando llega a su fin, te va a (descabellada) a ti sin importar qué sea, porque es el final", dijo Coster-Waldau. "Simplemente no digas nombres de personas".

Benioff y Weiss dejaron el calendario en el último minuto, al igual que los actores Iain Glen y Nathalie Emmanuel y el director Miquel Sapochnik. Su ausencia no fue abordada durante el panel.

Pero todos en el Hall H parecían estar disfrutando de la vuelta de la victoria. A principios de esta semana, "Juego de tronos" obtuvo 32 nominaciones a los premios Emmy. Fue un récord de nominación al premio Primetime Emmy.

Además del mejor guión de la serie de drama, que el programa ha ganado cuatro veces, hubo un puñado de nominaciones de actuación para Kit Harington y Emilia Clarke en actuaciones destacadas, Dinklage, Coster-Waldau, Alfie Allen, Lena Headey, Williams, Sophie Turner y Gwendoline Christie en actuaciones de apoyo, y Carice van Houten como estrella invitada.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Allen, Christie y van Houten se sometieron a consideración, lo que implica el pago de una tarifa de entrada de $ 225,

"Juego de tronos" terminó el pasado mes de mayo después de 8 temporadas. Su final trajo una serie récord de 19,3 millones de espectadores.

