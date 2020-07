Elías, del grupo Magneto, sufre fuerte accidente en La Huasteca al hacer deporte

México. Elías, integrante del grupo mexicano Magneto, sufrió un accidente en La Huasteca, Nuevo León, México, mientras hacía deporte. En distintos portales de noticias se da a conocer que a Elías le cayó en la cabeza una piedra cuando practicaba senderismo. El hecho ocurrió en la mañana del pasado viernes, y de inmediato fue auxiliado por unos amigos.

Se dice que la piedra habría sido arrojada accidentalmente por otras personas. Elías y varios de sus amigos intentaban descender del lugar cuando le tocó la de malas de ser golpeado por la piedra. El cantante fue trasladado rápidamente al Hospital Ángeles, donde fue revisado, y ante la magnitud del daño tuvo que recibir seis puntadas tras la fuerte contusión.

A través de un video que Elías coloca en su cuenta de Instagram explica lo que le sucedió, también dice que ya se siente mejor y de toda esta experiencia concluye que le quedó un gran aprendizaje. “Tengo seis puntadas, me encuentro ya muy bien ya estoy en casa con mi familia recuperándome", dice Elías en el video referido.

El mensaje que esto me deja, la recomendación que les doy es: cualquier ejercicio que hagan o deporte tomen las medidas necesarias que esto conlleva para evitar accidentes, tal vez si hubiera traído un casco no hubiera pasado esto que me pasó”, dice Elías.