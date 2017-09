Elijah Wood pasea por la CDMX; mira quién lo acompaña...

El actor Elijah Wood, conocido por su papel como "Frodo Bolsón" en la saga de El señor de los anillos, visitó la Ciudad de México.

El famoso actor estuvo en el Museo Frida Kahlo. Foto: Twitter

El Museo Frida Kahlo publicó en su cuenta de Twitter una imagen del actor firmando un cuaderno en el recinto, y comenta que lo tuvieron como visita.

Elijah Wood es captado con sus amigos en México. Foto: Twitter

De acuerdo a reporte de distintos portales de noticias, Wood está de vacaciones en este país, y ha encantado con su sencillez.

El actor de Hollywood se hace acompañar por su novia, la productora Mette-Marie Kongsved.

De acuerdo con el diario Reforma, Wood y su novia recorrieron la Colonia Roma la tarde de este domingo, donde disfrutaron de su estancia en un restaurante de mariscos de la zona.

“La pareja degustó una entrada de rollos crujientes de jaiba con queso y tostadas de camarón. De plato fuerte eligieron un filete de atún con ensalada, y como postre comieron una tarta de higo con helado de vainilla”, reveló el medio mexicano.

Mis Queridos les cuento que hoy fue un sábado cultural en #cdmx. Un gusto ir a la Expo de Ricardo Regazzoni en Casa Barragán. Gracias Olga Micha x invitarnos.. Y la cuento que me encontré a Elijah Wood, quien es gran admirador de su obra. Una publicación compartida por Regina (@regina_enquien) el 9 de Sep de 2017 a la(s) 5:53 PDT

Posteriormente, se dice que la pareja acudió a una tienda de ropa donde estuvieron viendo algunas prendas durante los minutos que estuvieron en el lugar.

Elijah y Mette-Marie se fueron a Coyoacán, donde visitaron el Museo Frida Kahlo, de la cual se comenta Wood agendó su visita como cualquier persona.

Elijah Wood, protagonista de la saga El señor de los anillos, estuvo en #CdMx en la casa de Frida Kahlo y dio autógrafos y fotos a los fans pic.twitter.com/WVRzy06fId — Adrián Ruiz V (@adrianruizv) 11 de septiembre de 2017

"Llegó al museo en sus horarios habituales y no solicitó ningún trato especial. Se formó, compró su boleto y recorrió prácticamente todos los espacios del museo y siempre estuvo muy atento. Se veía que estaba disfrutando mucho su visita. Fue muy amable con la gente que lo reconoció y accedió a tomarse fotos con todos”, declaró el informante al diario.

Elijah Jordan Wood es un actor de cine y televisión estadounidense. Debutó con un papel menor en Back to the Future II (1989), y después consiguió una sucesión de papeles cada vez más relevantes, que le convirtieron en un actor infantil aclamado por la crítica a la edad de 9 años, siendo nominado por varios Premios Young Artist.

#elijahwood Una publicación compartida por Elijah Wood (@elijah._.wood) el 9 de Sep de 2017 a la(s) 7:07 PDT

Es conocido especialmente por su papel de Frodo Bolsón en la trilogía de "El Señor de los Anillos" (2001-2003).

#elijahwood Una publicación compartida por Elijah Wood (@elijah._.wood) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 10:55 PDT

Después de esto ha interpretado papeles variados en películas que han sido bien recibidas por los críticos, como Eternal Sunshine of the Spotless Mind(2004), Sin City (2005), Green Street Hooligans (2005), Bobby (2006), Everything Is Illuminated (2006) o Grand Piano (2013).